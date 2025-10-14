清潔員送舊電鍋涉貪庭審 檢：避免鼓勵「義賊廖添丁」建請減刑非免刑

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，士林地方法院今開庭審理，檢方主張黃男「慷他人之慨」，不該助長「義賊廖添丁」錯誤觀念，建請法院減刑但勿免刑，黃男無奈表示「好人難做」，法官諭知12月2日宣判。

庭審時，檢方主張，就算拾荒婦真實存在，黃的行為仍屬不法，黃是「慷他人之慨」，公物也是他人之物，要幫助別人不需要用這種方式，雖黃所為造成損害輕微，應依法減刑，但非免刑，以免鼓勵「義賊廖添丁」錯誤觀念。

黃的律師主張，黃在清潔隊任職30多年都很守規矩，這次是出於好意幫助弱勢，一時失慮觸法，造成損害的金額極低，卻面臨貪汙罪，屬情輕法重，請求法院從輕量刑，並給予緩刑機會。

面對法官詢問，黃男稱不知拾荒婦住哪裡，沒把握請她到案作證，事發後購買新電鍋給婦人，也未留下發票；事件曝光是隊上流傳「有人把東西帶回家」，分隊長獲悉後輾轉要求他到廉政署自首，無奈「好人難做」。法官諭知全案辯結，訂12月2日宣判。

全案源於，黃男任職於台北市環保局北投區清潔隊，去年7月26日清運垃圾時，見民眾丟棄的舊電鍋外觀正常，帶回家測試也可正常使用，想到新北市一名拾荒婦曾說，她用瓦斯爐煮飯容易煮焦，便將舊電鍋贈送婦人使用。

未料，清潔分隊接獲舉報「有人把回收來的東西帶回家」，清查後要求黃男自首，黃男也購買新電鍋跟老婦換回舊物，檢方清查認定，就電鍋殘值雖僅剩32.56元，黃男仍涉嫌貪汙治罪條例「侵占非公用私有財罪」，偵結起訴，考量黃男犯後自首且犯罪情節輕微，建請法院減輕其刑。

此案曝光引發關注，法務部旋即啟動修法程序，擬針對小額貪汙案件，若符合要件，可減刑甚至免刑，程序持續推動中。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

拾荒 貪汙

