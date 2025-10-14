京華城可抵擋飛彈？沈慶京：地下三樓花了270億元建造
台北地院審理京華城案今傳喚威京集團主席沈慶京前特助張嘉文、長豐顧問公司專員張嘉維作證，沈說，京華城的避難設施可以擋飛彈，檢方進一步詰問張嘉文時，張嘉文證稱「那要看是什麼飛彈」。
京華城爭取20%容積獎勵與市府協議回饋「韌性」、「智慧」、「宜居」城市，沈慶京的委任律師一一詰問所需的條件、保證金額等，並問張嘉文京華廣場的耐震、防空避難設施是否能擋飛彈？
張嘉文證稱，京華城地下避難設施是以1萬磅混凝土興建，一般水庫的牆體也僅有8千磅，相比起來，確實對於防災避難有相當大幫助，張嘉文還說，如此龐大的混凝土施作，是他從事建築業多年以來從未見過的規模。
沈慶京則表示，確實當初設計京華城地下室的防空避難設施就是要用來抵擋飛彈，且是全台灣首座，就連公家機關內也很難看到如此堅固的避難設施，可見得京華城在公益性確實具有高度價值，也對回饋社會不遺餘力等。
沈慶京表示，京華廣場地下三樓設有防飛彈與防空避難設施，是全台獨有的功能，沈說，京華廣場的地下三樓建設費用高達新台幣270億元，沈還稱自己童年過得清苦，現在能多做公益回饋就會多做。
不過，沈慶京的發言顯然與證人作證的證詞無關，並超出詰問範圍許多，審判長江俊彥控制庭審節奏，告訴沈以後有機會會讓沈再說明。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言