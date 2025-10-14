京華城可抵擋飛彈？沈慶京：地下三樓花了270億元建造

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北地院審理京華城案今傳喚威京集團主席沈慶京前特助張嘉文、長豐顧問公司專員張嘉維作證，沈說，京華城的避難設施可以擋飛彈，檢方進一步詰問張嘉文時，張嘉文證稱「那要看是什麼飛彈」。

京華城爭取20%容積獎勵與市府協議回饋「韌性」、「智慧」、「宜居」城市，沈慶京的委任律師一一詰問所需的條件、保證金額等，並問張嘉文京華廣場的耐震、防空避難設施是否能擋飛彈？

張嘉文證稱，京華城地下避難設施是以1萬磅混凝土興建，一般水庫的牆體也僅有8千磅，相比起來，確實對於防災避難有相當大幫助，張嘉文還說，如此龐大的混凝土施作，是他從事建築業多年以來從未見過的規模。

沈慶京則表示，確實當初設計京華城地下室的防空避難設施就是要用來抵擋飛彈，且是全台灣首座，就連公家機關內也很難看到如此堅固的避難設施，可見得京華城在公益性確實具有高度價值，也對回饋社會不遺餘力等。

沈慶京表示，京華廣場地下三樓設有防飛彈與防空避難設施，是全台獨有的功能，沈說，京華廣場的地下三樓建設費用高達新台幣270億元，沈還稱自己童年過得清苦，現在能多做公益回饋就會多做。

不過，沈慶京的發言顯然與證人作證的證詞無關，並超出詰問範圍許多，審判長江俊彥控制庭審節奏，告訴沈以後有機會會讓沈再說明。

台北地方法院上午繼續審理前台北市長柯文哲涉京華城收賄、圖利等案，傳喚威京集團主席沈慶京（見圖）、沈慶京特別助理張嘉文、張家維等人出庭。記者黃義書／攝影
飛彈 沈慶京 京華城案

