長榮航空駐四川省前首席代表扮「共諜」 涉行賄官員10萬元遭起訴

長榮航空公司駐四川省前首席喬姓代表被大陸解放軍人士吸收，利誘行政院官員發展組織刺蒐國防機密未遂，檢調搜索、約談喬到案，台灣高檢署檢察官偵辦，依國家安全法發展組織罪起訴喬。

台高檢說，喬違反國家安全法「為大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集關於公務上應秘密之文書及發展組織未遂罪」以及貪汙治罪「非公務員對於公務員關於違背職務之行為行求賄賂罪」。

調查指出，喬姓前首席代表2012至2014年擔任長榮航空公司駐大陸代表期間，為大陸地區情治單位向行政院大陸委員會官員刺探、蒐集公務上應秘密之委外研究案資料，並試圖替大陸地區轉交現金賄賂新台幣10萬元作為酬謝。

喬涉嫌行賄官員未得逞，法務部調查局國家安全維護工作站報請台高檢指揮偵辦，查出喬任職長榮航空多年，被公司派駐大陸據點，為了拓展業務，與當地各界人士交際往來，被以社團人士名義掩護的中共解放軍西部軍區校級軍官吸收為共諜。