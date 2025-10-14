新北市未經許可濫收傾倒建築廢棄物 貨車司機、地主均遭訴

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一名靠行的陳姓貨車司機於2024年6月間，涉嫌未經主管機關許可，擅自在外收受土木及建築廢棄物，載往三峽區一名謝姓地主持有的空地上，以每車3000到3500元的對價違法傾倒。新北地檢署依違反廢棄物清理法罪嫌將陳、謝2人起訴。

起訴指出，貨運業者從事廢棄物清除業務，須向直轄市、縣市主管機關，或中央主管機關委託機關申請核發公民營廢棄物清除、處理機構許可，始得受託為之。地主同樣未經許可，不得提供土地回填、堆置廢棄物。

今年6月21日上午，新北市環保局人員會同警方前往謝男土地現場稽查，發現謝男涉嫌以每車3000到3500元的價格，於同月13日晚間，接受陳男擅自傾倒土木及建築廢棄物混合物。

檢警經比對農業部林業及自然保育署航測及遙測分署空拍照片，確認謝男土地上確實在事後冒出不明廢棄物堆成的小山，佐證陳、謝犯行，依法將2人起訴。

新北市一名靠行的陳姓貨車司機涉嫌未經主管機關許可，擅自將土木及建築廢棄物載往三峽區一名謝姓地主持有的空地違法傾倒，新北地檢署依違反廢棄物清理法罪嫌將陳、謝2人起訴。圖／示意圖，非當事人、車，聯合報系資料照片
新北市一名靠行的陳姓貨車司機涉嫌未經主管機關許可，擅自將土木及建築廢棄物載往三峽區一名謝姓地主持有的空地違法傾倒，新北地檢署依違反廢棄物清理法罪嫌將陳、謝2人起訴。圖／示意圖，非當事人、車，聯合報系資料照片

