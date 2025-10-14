北市精舍命案藝人李威出庭不認罪：我沒有傷害犯意

本名王江鎮的作家「王薀」虐死蔡姓女會計，包括藝人李威在內全案起訴13人，命案原分由國民法官法庭審理，因案情複雜，轉軌由職業法官審理；台北地院上午傳喚李威出庭，李不認罪，表示對蔡女沒有傷害犯意。

蔡女家屬表示，希望命案速審速結，已向王江鎮等人提出民事求償；被害家屬的律師黃忠麟表示，案發一年多以來，並沒接到任何被告一句道歉，也無人與家屬洽談賠償事宜，呼籲政府對假宗教之名斂財的宗教團體加以監督管理。

開庭時，法官審問李威是否叫死者不要裝死？李供稱，有聽到其他人說，他只是旁聽，因研討會開了快3個小，後來告訴蔡女趕快道歉後可回家休息；檢方認定李威於案發後在LINE群組為王薀等人獻策，李威表示，他是在事件發生後才被動加入群組。

王江鎮在台北市精舍虐死蔡姓女信徒，檢方依傷害致死罪起訴13人，分案由國民法官法庭審理；有10名被告聲請不採國民法官制，合議庭認為，命案審理及評議共須50到60日，開庭對國民法官影響太大，裁定回歸通常審判程序。