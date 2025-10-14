聽新聞
狡猾竊賊「變裝」偷宮廟香油錢 連江警跨海追緝高雄逮人
連江縣在今年8月接連發生多起宮廟香油錢竊盜案，引起地方人心惶惶，連江縣警察局長陳保安獲報後，第一時間立即成立專案小組全力追查，並報請福建連江地檢署主任檢察官指揮偵辦，經連日調閱上百支監視器畫面、訪查多名相關人士，最終鎖定一名特定犯嫌，並於9月11日在高雄市大寮區成功將張姓嫌犯緝獲，全案於本月7日偵查終結後，對張嫌依法提起公訴。
警方調查發現，張嫌因長期經濟拮据，選在深夜人煙稀少時持工具撬開香油錢箱行竊，為規避追查，他每次犯案後都會更換衣著、配件甚至髮型，刻意製造「斷點」，企圖擾亂警方視線，好在經專案小組鍥而不捨地比對畫面特徵、掌握交通動線，最終突破迷霧鎖定嫌犯。
張嫌到案後坦承犯行，全案依刑法加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准，並於10月7日偵查終結後依法起訴。
縣警局表示，案件能迅速偵破，除警方全力動員外，也感謝熱心鄉親積極提供線索，充分展現警民合作、共同打擊犯罪的成果，為防止類似案件再度發生，警方已針對轄內宮廟與村落要道加強防竊勤務與夜間巡邏，全面提升治安防護能量。
警方也呼籲，切勿因一時貪念鋌而走險，任何違法行為終將難逃法律制裁，警方將持續以「有案必查、絕不鬆懈」的決心，守護鄉親財產與地方治安。
