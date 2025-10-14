快訊

整理包／空服員抱病值勤猝死！盤點長榮航空近年勞資爭議黑歷史

賴總統邀台中黨公職便當會 定調「她」戰2026台中市長

李亞鵬宣布2度離婚！小19歲嫩妻3年婚破裂 負債高達110億

聽新聞
0:00 / 0:00

狡猾竊賊「變裝」偷宮廟香油錢 連江警跨海追緝高雄逮人

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

連江縣在今年8月接連發生多起宮廟香油錢竊盜案，引起地方人心惶惶，連江縣警察局長陳保安獲報後，第一時間立即成立專案小組全力追查，並報請福建連江地檢署主任檢察官指揮偵辦，經連日調閱上百支監視器畫面、訪查多名相關人士，最終鎖定一名特定犯嫌，並於9月11日在高雄市大寮區成功將張姓嫌犯緝獲，全案於本月7日偵查終結後，對張嫌依法提起公訴。

警方調查發現，張嫌因長期經濟拮据，選在深夜人煙稀少時持工具撬開香油錢箱行竊，為規避追查，他每次犯案後都會更換衣著、配件甚至髮型，刻意製造「斷點」，企圖擾亂警方視線，好在經專案小組鍥而不捨地比對畫面特徵、掌握交通動線，最終突破迷霧鎖定嫌犯。

張嫌到案後坦承犯行，全案依刑法加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦，檢方聲請羈押獲准，並於10月7日偵查終結後依法起訴。

縣警局表示，案件能迅速偵破，除警方全力動員外，也感謝熱心鄉親積極提供線索，充分展現警民合作、共同打擊犯罪的成果，為防止類似案件再度發生，警方已針對轄內宮廟與村落要道加強防竊勤務與夜間巡邏，全面提升治安防護能量。

警方也呼籲，切勿因一時貪念鋌而走險，任何違法行為終將難逃法律制裁，警方將持續以「有案必查、絕不鬆懈」的決心，守護鄉親財產與地方治安。

連江縣在今年8月接連發生多起宮廟香油錢竊盜案，引起地方人心惶惶，連江縣警察局經連日調閱上百支監視器畫面、訪查多名相關人士，最終鎖定一名特定犯嫌，並於9月11日在高雄市大寮區成功將張姓嫌犯緝獲。圖／警方提供
連江縣在今年8月接連發生多起宮廟香油錢竊盜案，引起地方人心惶惶，連江縣警察局經連日調閱上百支監視器畫面、訪查多名相關人士，最終鎖定一名特定犯嫌，並於9月11日在高雄市大寮區成功將張姓嫌犯緝獲。圖／警方提供

竊盜 成功 監視器

延伸閱讀

中職／總冠軍賽猿象交鋒 頒獎典禮11月5日高雄登場

高雄港郵輪觀光客慘敗基隆港 議員要求改善

迎接韓團BLACKPINK降臨 高雄6大地標變身粉色世界

紅橋化身最美文化伸展台 西螺大橋藝陣文化祭將施放300秒高空焰火秀

相關新聞

京華城可抵擋飛彈？沈慶京：地下三樓花了270億元建造

台北地院審理京華城案今傳喚威京集團主席沈慶京前特助張嘉文、長豐顧問公司專員張嘉維作證，沈說，京華城的避難設施可以擋飛彈，...

長榮航空駐四川省前首席代表扮「共諜」 涉行賄官員10萬元遭起訴

長榮航空公司駐四川省前首席喬姓代表被大陸解放軍人士吸收，利誘行政院官員發展組織刺蒐國防機密未遂，檢調搜索、約談喬到案，台...

北市精舍命案藝人李威出庭不認罪：我沒有傷害犯意

本名王江鎮的作家「王薀」虐死蔡姓女會計，包括藝人李威在內全案起訴13人，命案原分由國民法官法庭審理，因案情複雜，轉軌由職...

狡猾竊賊「變裝」偷宮廟香油錢 連江警跨海追緝高雄逮人

連江縣在今年8月接連發生多起宮廟香油錢竊盜案，引起地方人心惶惶，連江縣警察局長陳保安獲報後，第一時間立即成立專案小組全力...

打無聲電話騷擾？羅智強向「這五人」求償200萬 沒有柯建銘原因曝光！

國民黨立委羅智強在「大罷免」期間被控在黨團協商會議，利用「隱藏號碼」打無聲電話干擾民進黨立院黨團總召柯建銘發言，他反駁根...

清潔員送舊電鍋涉貪庭審 檢：避免鼓勵「義賊廖添丁」建請減刑非免刑

黃姓清潔隊員將清運到的舊電鍋贈送拾荒婦，遭訴貪汙，士林地方法院今開庭審理，檢方主張黃男「慷他人之慨」，不該助長「義賊廖添...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。