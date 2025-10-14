快訊

輝達進駐北士科T17、18 李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輕鬆省荷包！LINE Pay兩大方案最高5%回饋 消費就送9折優惠券

高雄柏油山爭議 「合法」外衣難掩市府監管程序的黑洞

代母保管百萬遺產照顧病姊 外甥女丟雞蛋提告求償敗訴

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳女控訴三阿姨侵占外婆生前留給母親的100多萬元不還，為了替母親籌措養老院費用多次催討未果，氣得上門丟雞蛋，最後提告求償。新竹地院審理，該筆錢確為外婆交由三阿姨保管，三阿姨也曾多次匯款給母女倆，並無侵占，判陳女敗訴。

陳女主張，外婆在2002年過世前各分100萬給3位女兒，母親因身體不好，這筆錢由三阿姨鄭女代為保管。外婆過世後，她多次向阿姨催討，表示母親生病、住院、進養老院需要用錢，但阿姨不是掛電話就是不理。

陳女指出，自己透過家族會議與登門討論都無果，氣得警告：「妳再不還我我就要噴漆喔」，甚至到對方家門口丟雞蛋抗議，結果丟完第一次雞蛋後，阿姨立刻匯了11萬元給她，但仍有78萬元未還，因此提告。

鄭女否認侵占，稱母親生前確實交代要幫大姊（即陳女母親）保管100萬元，二妹又另交付20萬元要照顧大姊，她已陸續匯給大姊與陳女，包括多次無摺存款到陳女郵局帳戶，金額從5000元到30萬元不等，並於2008年匯12萬元給陳女弟弟、2022年再匯11萬多元給陳女，總計120萬元，並提出明細與帳戶紀錄佐證。

法官認為，外婆交代的確是要由三阿姨代為保管、供大姊（陳女母親）支用，證人也證稱確有此交代。法院認定這筆錢屬於「寄託金」，權利人是陳母而非陳女本人，被告並未侵占，且已多次匯款給母女，證據明確，最終判陳女敗訴。

新竹陳女控訴三阿姨侵占外婆生前留給母親的100多萬元不還，氣得上門丟雞蛋。示意圖／報系資料照
新竹陳女控訴三阿姨侵占外婆生前留給母親的100多萬元不還，氣得上門丟雞蛋。示意圖／報系資料照

阿姨 母親 侵占

延伸閱讀

女博士欠費未繳 行政執行署出手...帳戶存款秒減百萬

父重男輕女遺囑「外姓人不能分祖產」 女兒怒告討回特留分

65歲退休男擁2000萬「有錢有閒卻過著地獄般生活」為長年一習慣所苦

渣打：未來三年穩定幣可能從新興市場銀行吸走1兆美元存款

相關新聞

打無聲電話騷擾？羅智強向「這五人」求償200萬 沒有柯建銘原因曝光！

國民黨立委羅智強在「大罷免」期間被控在黨團協商會議，利用「隱藏號碼」打無聲電話干擾民進黨立院黨團總召柯建銘發言，他反駁根...

台北市精舍命案藝人李威出庭 家屬批：13名被告從未道歉

本名王江鎮的作家「王薀」虐死蔡姓女會計，包括藝人李威在內全案起訴13人，命案原分由國民法官法庭審理，因案情複雜，轉軌由職...

顏寬恒豪宅假買賣、貪汙遭重判...不服限制出境提抗告 最終裁定出爐！

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅涉竊佔國有地、假買賣及詐領助理費108萬元，台中高分院依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪...

代母保管百萬遺產照顧病姊 外甥女丟雞蛋提告求償敗訴

新竹陳女控訴三阿姨侵占外婆生前留給母親的100多萬元不還，為了替母親籌措養老院費用多次催討未果，氣得上門丟雞蛋，最後提告...

台南前警所長被控洩密、收賄 稱傳取締勤務表是疏忽

台南歸南派出所前所長許凱智被控洩密、收賄，今上午開庭審理，許凱智說，為提醒警友會林姓副會長開車要注意傳送內部加強締大車訊...

送小孩上學車道停車與騎士理論被重罰 一審輸二審幫他找到翻盤機會

陳姓男子開車載小孩上學，不滿後方騎士掹按喇叭及咆哮，等小孩下車後停在車道與對方理論，收到2萬4000元罰單，提告敗訴又訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。