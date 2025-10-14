代母保管百萬遺產照顧病姊 外甥女丟雞蛋提告求償敗訴

新竹陳女控訴三阿姨侵占外婆生前留給母親的100多萬元不還，為了替母親籌措養老院費用多次催討未果，氣得上門丟雞蛋，最後提告求償。新竹地院審理，該筆錢確為外婆交由三阿姨保管，三阿姨也曾多次匯款給母女倆，並無侵占，判陳女敗訴。

陳女主張，外婆在2002年過世前各分100萬給3位女兒，母親因身體不好，這筆錢由三阿姨鄭女代為保管。外婆過世後，她多次向阿姨催討，表示母親生病、住院、進養老院需要用錢，但阿姨不是掛電話就是不理。

陳女指出，自己透過家族會議與登門討論都無果，氣得警告：「妳再不還我我就要噴漆喔」，甚至到對方家門口丟雞蛋抗議，結果丟完第一次雞蛋後，阿姨立刻匯了11萬元給她，但仍有78萬元未還，因此提告。

鄭女否認侵占，稱母親生前確實交代要幫大姊（即陳女母親）保管100萬元，二妹又另交付20萬元要照顧大姊，她已陸續匯給大姊與陳女，包括多次無摺存款到陳女郵局帳戶，金額從5000元到30萬元不等，並於2008年匯12萬元給陳女弟弟、2022年再匯11萬多元給陳女，總計120萬元，並提出明細與帳戶紀錄佐證。