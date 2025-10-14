台南前警所長被控洩密、收賄 稱傳取締勤務表是疏忽
台南歸南派出所前所長許凱智被控洩密、收賄，今上午開庭審理，許凱智說，為提醒警友會林姓副會長開車要注意傳送內部加強締大車訊息，確實是疏忽，後來覺得不妥，隨後即收回。
台南地院今傳許凱智、警友會林姓副會長2人詰問，法官當庭以google地圖，要林畫出砂石車行駛最佳路線圖，釐清當時他是否因許訊息而規避警方臨檢路段。
林否認檢方所指規避最佳路線而改走其他代替道路。他說，當時砂石車司機委託他問，也沒想那麼多，害到許凱智。
同時，他也否認當日許傳送訊息後一起喝酒外，送茶葉也是送派出所同仁。
許凱智表示，林送茶葉是給派出所的，至於有茶葉因調整職務，一起被帶到大潭派出所？他說，家人幫忙整理打包時，不知道一起被帶走的。
他強調，去年永康發生車禍死亡事故，他不希望事故發生在林身上，才轉傳加強取締勤務表在群組上，但覺得似乎不妥，隨後又收回了。他說，平時也會宣導不超載或未戴安全帽，認沒有牽涉隱私，但確實疏忽了，當時沒想那麼多。
