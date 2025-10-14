打無聲電話騷擾？羅智強向「這五人」求償200萬 沒有柯建銘原因曝光！
國民黨立委羅智強在「大罷免」期間被控在黨團協商會議，利用「隱藏號碼」打無聲電話干擾民進黨立院黨團總召柯建銘發言，他反駁根本沒有柯建銘的電話，並向罷團領銜人周庭諭、立委陳培瑜及王義川、台北市議員簡舒培、柯建銘助理周立軒連帶求償200萬元，台北地方法院今開庭，法官問及為何沒有將柯建銘列為被告，羅智強委任律師回應，柯建銘為「另案提告」。
罷免羅智強團體「大安強強滾」指出，羅智強於今年5月15日在黨團協商會議中，親自以手機「隱藏號碼」撥打電話給柯建銘，現場議事錄也記載當下柯斥責此舉為「小手段」、嚴重干擾議事進行，並對羅智強幼稚舉動表達抗議。
羅智強事後反駁，他根本沒有柯建銘的電話，也沒有打電話給柯，更別說在朝野協商期間做這種事，這是一翻兩瞪眼的事情，只要比對兩人通聯紀錄，誰在說謊，一目了然，況且他已經澄清過了，批評此是罷團一條龍的造謠模式。
羅智強除認為罷團言論侵害名譽之外，另認為陳培瑜曾說聽到他親口對立委徐巧芯說電話是自己打的，王義川也說是他打電話給柯建銘，簡舒培也批他「居然會用這種沒有顯示的電話，故意去打斷人家講話」、「沒有家教，在國會殿堂居然用電話打斷人家發言」。
羅智強委任律師向周庭諭、陳培瑜、王義川、簡舒培、周立軒連帶求償200萬元。據悉，法院曾想安排雙方調解，不過羅智強表達沒有和解意願。
台北地院今開庭，雙方均委任律師出庭，法官問是否能補正周庭諭的戶籍地址等資料，若無法補正是否審酌過提告的必要性？羅智強律師關治維指出，雖法院有相關函文，但戶政機關必須有身分證字號才能查詢，而羅智強認為周庭諭言論確實侵權，因此仍要起訴。
法官除要求雙方庭後補陳書狀之外，另好奇提問為何羅智強本案沒有提告柯建銘？關治維則說，羅智強有其個人考量，而將柯建銘獨立出來，另案提告。法官庭末諭知本案候核辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言