打無聲電話騷擾？羅智強向「這五人」求償200萬 沒有柯建銘原因曝光！

國民黨立委羅智強在「大罷免」期間被控在黨團協商會議，利用「隱藏號碼」打無聲電話干擾民進黨立院黨團總召柯建銘發言，他反駁根本沒有柯建銘的電話，並向罷團領銜人周庭諭、立委陳培瑜及王義川、台北市議員簡舒培、柯建銘助理周立軒連帶求償200萬元，台北地方法院今開庭，法官問及為何沒有將柯建銘列為被告，羅智強委任律師回應，柯建銘為「另案提告」。

罷免羅智強團體「大安強強滾」指出，羅智強於今年5月15日在黨團協商會議中，親自以手機「隱藏號碼」撥打電話給柯建銘，現場議事錄也記載當下柯斥責此舉為「小手段」、嚴重干擾議事進行，並對羅智強幼稚舉動表達抗議。

羅智強事後反駁，他根本沒有柯建銘的電話，也沒有打電話給柯，更別說在朝野協商期間做這種事，這是一翻兩瞪眼的事情，只要比對兩人通聯紀錄，誰在說謊，一目了然，況且他已經澄清過了，批評此是罷團一條龍的造謠模式。

羅智強除認為罷團言論侵害名譽之外，另認為陳培瑜曾說聽到他親口對立委徐巧芯說電話是自己打的，王義川也說是他打電話給柯建銘，簡舒培也批他「居然會用這種沒有顯示的電話，故意去打斷人家講話」、「沒有家教，在國會殿堂居然用電話打斷人家發言」。

羅智強委任律師向周庭諭、陳培瑜、王義川、簡舒培、周立軒連帶求償200萬元。據悉，法院曾想安排雙方調解，不過羅智強表達沒有和解意願。

台北地院今開庭，雙方均委任律師出庭，法官問是否能補正周庭諭的戶籍地址等資料，若無法補正是否審酌過提告的必要性？羅智強律師關治維指出，雖法院有相關函文，但戶政機關必須有身分證字號才能查詢，而羅智強認為周庭諭言論確實侵權，因此仍要起訴。