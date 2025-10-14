送小孩上學車道停車與騎士理論被重罰 一審輸二審幫他找到翻盤機會

陳姓男子開車載小孩上學，不滿後方騎士掹按喇叭及咆哮，等小孩下車後停在車道與對方理論，收到2萬4000元罰單，提告敗訴又訴。二審法官指陳男希望開實體庭陳述意見，但一審以檢舉影像裁判違背法令，判決廢棄，發回重審。

判決指出，警方接獲有人以行車記錄器影像，檢舉陳男去年11月25日上午7時40分左右，開車行經基隆市七堵區崇信街、明德一路路口時，有「非遇突發狀況，在車道中暫停」行為。警方檢視畫面後認為屬實，舉發陳男違規。

監理單位裁罰陳男2萬4000元，並應參加道路交通安全講習，另再吊扣汽車牌照6個月。陳男不服並提起訴訟，指他送小孩上學，停車讓小孩下車時，後方檢舉人長按喇叭及大聲咆哮，他等小孩下車後立即駛離，但檢舉人仍連續按鳴喇叭，他感到人身安全受到脅迫，一時氣憤下車質問，檢舉人只擷取後半段影像提出檢舉，未呈現整段過程。他並非無故在車道中暫停，至多只是在車道併排臨時停車，聲明撤銷處分。監理機關答辯，陳男確有違規，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭今年6月間判決指出，陳男縱遭檢舉人連續鳴按喇叭、大聲咆哮，也不能因此取得在車道中暫停，影響所有用路人交通順暢的正當理由。陳男稱人身安全受到脅迫，也應報警處理或遠離檢舉人，停車並下車質問檢舉人，主因是基於氣憤。檢舉人提供影像是否完整，並不影響違規判斷，陳男行駛中停車，是為下車質問檢舉人，與臨時停車要件不符，監理機關裁罰無違誤，駁回告訴。

陳男不服判決提起上訴，指他因遭逼車，為保護家人安全而靠邊停車，並非驟然減速煞車。監理單位處分未充分考量他的行為實際動機，他是被動處置，停車查看僅為釐清情況、保護家人，並無挑釁或恐嚇。停車前也有考量，停靠路幅較寬地點，旁邊仍可通行。他未報警，是因為現場並無衝突，聲明原判決廢棄，原裁決撤銷。

台北高等行政法院高等行政訴訟庭法官審理後指出，原審勘驗檢舉光碟做為判決證據資料，但陳男在開庭方式意願徵詢表勾選希望到台灣基隆地方法院實體開庭，並在向監理單位申訴陳述意見及起訴狀，都表明當時是送小孩上學，並因道路狹窄，家長們都緩慢駕駛依序讓小孩下車。

陳男有提及後方機車猛按喇叭及咆哮，他駛離該處轉到不影響人車通行路口時，才開啟雙黃燈下車，詢問檢舉人沒有看到小孩正在下車嗎？為何一直按喇叭？上訴人至多是併排臨時停車違規。

法官說，本案主要爭議點在陳男的行為，是否屬道交條例中「非遇突發狀況」構成要件，陳男希望以實體開庭方式審理，但原審未採，並自行勘驗光碟內容作為裁判基礎，違背調查證據依言詞審理主義精神。陳男上訴意旨雖未指出這點，但審查原判決是否違背法令，不受上訴理由拘束，原判決既有違背法令事由，並足以影響判決結果，上訴請求廢棄有理由。