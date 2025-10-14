深夜酒後騎車返家 他見下橋路口警察站崗車停橋上被抓包

47歲璩姓男子前天凌晨酒後騎車返回台南市安南區住家，當時轄區第三警分局正在國姓橋下橋處執行防制危險駕駛專案勤務，璩疑似看到前方警察攔住路口，直接停在橋上機車道，員警研判有異；經上前攔查，發現璩酒測值達每公升0.62毫克，依公共危險罪逮捕移送法辦。

台南市警第三分局在雙十連假期間（10月9日至12日）執行「取締酒駕、防制危險駕駛及無照駕駛專案」，維護用路人安全；統計連假4日期間，共取締酒駕7件、違法改裝車輛22件、無照駕駛33件，7件酒駕中有5件移送法辦，分別是機車3件、汽車1件、微型電動二輪車1件。

專案期間，4名酒駕遭送辦的駕駛人分別是未帶安全帽、違規行駛遭員警攔查取締，再發現酒駕，最後一位47歲璩姓男子則是前天凌晨1時許，騎車行經安南區國姓橋時，當時安南派出所與安順派出所正在下橋處執行防制危駕專案，璩疑似遠遠看到警察站崗，突然停在橋上的機車道。

員警已發現璩騎一騎停在橋上，研判有異，上前關心是否身體不適，當場聞到他渾身酒氣；璩難以狡辯，承認是到佳里區與友人喝了一點酒，想說深夜騎車回家應該沒關係，他停在橋上不是看到警察故意停車，是要接聽電話。經員警酒測，確認他酒測值達每公升0.62毫克，依法送辦。