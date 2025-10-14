快訊

台灣是美國眼中的「X島」：台裔美人複雜的冷戰情感

MLB／大谷翔平打擊低潮仍閃他有原因 釀酒人教頭：1分都不想掉

行李塞滿台灣砂糖爆紅 日本蘋果糖老闆糗曝：現在才知道白粉意思

深夜酒後騎車返家 他見下橋路口警察站崗車停橋上被抓包

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

47歲璩姓男子前天凌晨酒後騎車返回台南市安南區住家，當時轄區第三警分局正在國姓橋下橋處執行防制危險駕駛專案勤務，璩疑似看到前方警察攔住路口，直接停在橋上機車道，員警研判有異；經上前攔查，發現璩酒測值達每公升0.62毫克，依公共危險罪逮捕移送法辦。

台南市警第三分局在雙十連假期間（10月9日至12日）執行「取締酒駕、防制危險駕駛及無照駕駛專案」，維護用路人安全；統計連假4日期間，共取締酒駕7件、違法改裝車輛22件、無照駕駛33件，7件酒駕中有5件移送法辦，分別是機車3件、汽車1件、微型電動二輪車1件。

專案期間，4名酒駕遭送辦的駕駛人分別是未帶安全帽、違規行駛遭員警攔查取締，再發現酒駕，最後一位47歲璩姓男子則是前天凌晨1時許，騎車行經安南區國姓橋時，當時安南派出所與安順派出所正在下橋處執行防制危駕專案，璩疑似遠遠看到警察站崗，突然停在橋上的機車道。

員警已發現璩騎一騎停在橋上，研判有異，上前關心是否身體不適，當場聞到他渾身酒氣；璩難以狡辯，承認是到佳里區與友人喝了一點酒，想說深夜騎車回家應該沒關係，他停在橋上不是看到警察故意停車，是要接聽電話。經員警酒測，確認他酒測值達每公升0.62毫克，依法送辦。

第三分局呼籲，酒後駕車十分危險且觸法，警方將持續強化取締酒駕及危險駕駛勤務，提醒民眾遵守交通安全規範，共同營造安全的用路環境。

璩姓男子前天凌晨酒後騎車返回台南市安南區住家，疑似看到前方有警察準備攔檢，竟直接停在國姓橋機車道上，讓員警研判有異。記者袁志豪／翻攝
璩姓男子前天凌晨酒後騎車返回台南市安南區住家，疑似看到前方有警察準備攔檢，竟直接停在國姓橋機車道上，讓員警研判有異。記者袁志豪／翻攝
璩姓男子前天凌晨酒後騎車返回台南市安南區住家，疑似看到前方有警察準備攔檢，竟直接停在國姓橋機車道上，讓員警研判有異。記者袁志豪／翻攝
璩姓男子前天凌晨酒後騎車返回台南市安南區住家，疑似看到前方有警察準備攔檢，竟直接停在國姓橋機車道上，讓員警研判有異。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局在雙十連假期間執行「取締酒駕、防制危險駕駛及無照駕駛專案」，共取締酒駕7件、違法改裝車輛22件、無照駕駛33件。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局在雙十連假期間執行「取締酒駕、防制危險駕駛及無照駕駛專案」，共取締酒駕7件、違法改裝車輛22件、無照駕駛33件。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局在雙十連假期間執行「取締酒駕、防制危險駕駛及無照駕駛專案」，共取締酒駕7件、違法改裝車輛22件、無照駕駛33件。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局在雙十連假期間執行「取締酒駕、防制危險駕駛及無照駕駛專案」，共取締酒駕7件、違法改裝車輛22件、無照駕駛33件。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局在雙十連假期間執行「取締酒駕、防制危險駕駛及無照駕駛專案」，共取締酒駕7件、違法改裝車輛22件、無照駕駛33件。記者袁志豪／翻攝
台南市警第三分局在雙十連假期間執行「取締酒駕、防制危險駕駛及無照駕駛專案」，共取締酒駕7件、違法改裝車輛22件、無照駕駛33件。記者袁志豪／翻攝

酒駕 警察 酒測

延伸閱讀

台南女騎士半夜自摔…機車滑行30公尺全面燃燒 酒測值高達0.93

加強連假交通執法 台南警國慶查獲毒駕男 起獲毒品重達77克

危險駕駛國道3號南港路段逆向行駛還在主線迴轉！警將開罰吊扣牌照

「檢舉藝人男友酒駕」被曝光壓力大　諧星李陳鎬女友驚爆陳屍家中！

相關新聞

打無聲電話騷擾？羅智強向「這五人」求償200萬 沒有柯建銘原因曝光！

國民黨立委羅智強在「大罷免」期間被控在黨團協商會議，利用「隱藏號碼」打無聲電話干擾民進黨立院黨團總召柯建銘發言，他反駁根...

台北市精舍命案藝人李威出庭 家屬批：13名被告從未道歉

本名王江鎮的作家「王薀」虐死蔡姓女會計，包括藝人李威在內全案起訴13人，命案原分由國民法官法庭審理，因案情複雜，轉軌由職...

顏寬恒豪宅假買賣、貪汙遭重判...不服限制出境提抗告 最終裁定出爐！

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅涉竊佔國有地、假買賣及詐領助理費108萬元，台中高分院依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪...

代母保管百萬遺產照顧病姊 外甥女丟雞蛋提告求償敗訴

新竹陳女控訴三阿姨侵占外婆生前留給母親的100多萬元不還，為了替母親籌措養老院費用多次催討未果，氣得上門丟雞蛋，最後提告...

台南前警所長被控洩密、收賄 稱傳取締勤務表是疏忽

台南歸南派出所前所長許凱智被控洩密、收賄，今上午開庭審理，許凱智說，為提醒警友會林姓副會長開車要注意傳送內部加強締大車訊...

送小孩上學車道停車與騎士理論被重罰 一審輸二審幫他找到翻盤機會

陳姓男子開車載小孩上學，不滿後方騎士掹按喇叭及咆哮，等小孩下車後停在車道與對方理論，收到2萬4000元罰單，提告敗訴又訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。