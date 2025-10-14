台北市精舍命案藝人李威出庭 家屬批：13名被告從未道歉

本名王江鎮的作家「王薀」虐死蔡姓女會計，包括藝人李威在內全案起訴13人，命案原分由國民法官法庭審理，因案情複雜，轉軌由職業法官審理；台北地院上午傳喚李威出庭，蔡姓死者家屬出庭表示，13名被告迄今未表示歉意。

蔡女的家屬表示，希望命案速審速結， 另也表示已向王江鎮等人提出民事求償，目前正由一審審理。

王江鎮在台北市精舍虐死蔡姓女信徒，檢方起訴13人，分案由國民法官法庭審理；有10名被告聲請不採國民法官制，合議庭認為，命案審理及評議共須50到60日，開庭對國民法官影響太大，裁定回歸通常審判程序。