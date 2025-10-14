聽新聞
0:00 / 0:00
台北市精舍命案藝人李威出庭 家屬批：13名被告從未道歉
本名王江鎮的作家「王薀」虐死蔡姓女會計，包括藝人李威在內全案起訴13人，命案原分由國民法官法庭審理，因案情複雜，轉軌由職業法官審理；台北地院上午傳喚李威出庭，蔡姓死者家屬出庭表示，13名被告迄今未表示歉意。
蔡女的家屬表示，希望命案速審速結， 另也表示已向王江鎮等人提出民事求償，目前正由一審審理。
王江鎮在台北市精舍虐死蔡姓女信徒，檢方起訴13人，分案由國民法官法庭審理；有10名被告聲請不採國民法官制，合議庭認為，命案審理及評議共須50到60日，開庭對國民法官影響太大，裁定回歸通常審判程序。
2024年7月23日晚間至24日凌晨，王薀在「水月草堂」命令信徒批鬥蔡女，24日凌晨2時精舍住持「耀智師父」吳慧珠、李淵源將蔡女推回精舍，精舍幹子昀、梁碧茵、游秀鈴等3名師姐直到上午10點多才通報救護車，致蔡女死亡，王江鎮等人目前仍羈押禁見。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言