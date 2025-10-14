中央廣播電台員工被黃國昌吸收？ 北檢不予回應
中央廣播電台官網遭駭置換為五星旗，台北地檢署搜索約談央廣網管理技術人員吳政勳等人，聲押吳政勳、資訊廠商黃男，法院裁定交保。鏡週刊報導涉案員工早被立委黃國昌吸收，台北地檢署指出，案件偵查中，相關媒體報導不予回應。
北檢今表示，本署檢察官偵辦中央廣播電臺官網遭入侵惡意置換一案，相關偵辦情形，已於昨日以新聞稿對外界說明，至於涉案被告的犯罪動機及辯解等偵查內容，因本案仍在偵查中，依法不得揭露，相關媒體報導，不予回應。
全案源於，9月11日央廣官網遭不明人士入侵，首頁版頭(banner)遭惡意置換，由於央廣屬國家安全法規範的關鍵基礎設施，立即告發被駭客入侵，由檢警調查釐清案情。
9月26日第一波搜索後發現吳男等人似有意於國慶日當天，聯手資訊廠商黃男再度犯案，10月9日二度搜索證實確有此事，國慶日清晨依刑法背信及妨害電腦使用等罪聲押2人，岳姓主管10萬元交保。法院裁定吳、黃分別以27萬、15萬元交保，檢方10月13日提出抗告。
鏡週刊今報導，此案涉案員工早就被黃國昌吸收，用來破解甚至竊取網路的各項機敏資料，且稱吳男否認犯行，因認央廣網路後台有重大漏洞，多次示警卻無人理會，出示與黃國昌及其辦公室助理的手機對話截圖，以此表示黃曾找他協助查弊，並說他是「黃國昌的人」。
