顏寬恒豪宅假買賣、貪汙遭重判...不服限制出境提抗告 最終裁定出爐！

國民黨立委顏寬恒因沙鹿莊園豪宅涉竊佔國有地、假買賣及詐領助理費108萬元，台中高分院依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判刑7年10月、偽造文書罪判6月得易科罰金之刑（已定讞），並一併裁定顏寬恒限制出境、出海8月；顏寬恆不服提抗告，最高法院裁定駁回確定。

檢方起訴指出，顏寬恒的沙鹿莊園竊佔國有地1097.14平方公尺被告發，顏為脫手，以借款為名以4515萬元賣給設計師張于廷，並和妻子陳麗凌及苑裡營造負責人林進福共謀，由張購買豪宅；另顏以林為人頭詐領108萬元助理費。

一審依貪汙條例利用職務機會詐取財物、偽造文書，各判顏7年10月、6月得易科罰金之刑，林進福則為7年8月、6月得易科罰金之刑，兩人被訴竊佔部分則無罪。

二審認為，顏、林及張否認假買賣，但三人就買賣磋商所述矛盾，豪宅占地面積甚廣，所有權人不同，成交總價4515萬元，磋商至簽買賣契約、移轉登記短短數日，張簽約前沒了解或查看買賣標的，金流是林籌謀，足見款項出入為掩人耳目。

二審認定，顏在檢方訊問供稱林沒擔任過其助理，且林的妻子製作「顏董代收代付總表」，立法院核撥至林帳戶108萬元，列載顏各類代付款支出，堪認助理費被挪用為顏私人開銷。

台中高分院二審今年9月11日宣判，維持一審判決，並認為，遭判處重刑者常伴有逃亡的高度可能，此是趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰的基本人性，顏寬恒、林進福均無高齡或不利逃亡的身體疾病等因素，且案件尚未確定，增加兩人畏罪逃亡的動機，可預期逃匿規避審判程序、刑罰執行的可能性高。