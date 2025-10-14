不滿被告狀！聯發科員工休息室一腳踹傷女同事 代價慘重

新竹萬男在聯發科廠內因不滿被檢舉在地下室抽菸，竟在休息室怒踹告狀的廖姓女同事，造成瘀青挫傷。廖女控訴遭職場霸凌、精神受創提告求償近30萬。法官認萬男確有故意傷人行為，但事件屬一時情緒失控，判應賠10萬780元；傷害罪另案判刑4月。

判決書指出，廖女、萬男兩人為同事，均在聯發科擔任清潔人員。2021年11月30日中午，萬男因不滿廖女向領班告狀在地下室抽菸與廖女爭吵，盛怒下竟用腳踹向廖女左膝，造成其3公分瘀青，遭廖女怒告傷害並求償。

廖女控訴，自己遭到職場霸凌，被萬男攻擊後精神受創，出現失眠、恐懼等症狀，並在1年多後到榮民總醫院精神科就診。她強調因此不敢回職場，損失3個月薪資、獎金與勞退共9萬餘元，另求償精神慰撫金20萬元，共計29萬1464元。

萬男反駁，廖女平日常向領班打小報告、挑撥同事關係，當天只是爭執語氣較激動，並未出腳攻擊，且廖女事後所提褲管鞋印與瘀青照片拍攝時間不一致，醫師診斷與現場證據也無法證明確傷勢由他所造成。事件發生後，廖女仍繼續上班，其後因下班打卡與其他同事發生口角才離職，與他無關。

法官認為，萬男雖有故意傷害行為，但事件為一時情緒失控所致，且傷勢輕微，難認足以造成長期精神疾病。且廖女就診時間距離案發已超過1年8個月，精神症狀原因難以確認，也未提出其他證據證明離職與事件有直接關聯。

法官斟酌2人身分、經濟能力與加害程度，認為廖女請求20萬元慰撫金過高，審酌10萬元為宜，加上醫療費780元，合計萬男應賠廖女10萬780元。

另傷害罪部分，新竹地院一審判萬男有期徒刑4月，萬男上訴後，法官認為萬男因不滿遭舉發抽菸，將怒氣發洩在同事身上，事後仍否認犯行、未道歉與和解，缺乏悔意，駁回上訴，維持原判。