媒體人馬郁雯等人告發立委王鴻薇、國會助理涉貪汙藉勢藉端勒索

媒體人馬郁雯與青年監督聯盟等人昨開記者會指控立委王鴻薇、助理張凱維向藥商索賄230萬元，今早馬郁雯等人赴台北地檢署告發立委王鴻薇、助理張凱維2人涉貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財務，揚言提供手邊全部資料給檢方，追查重點將是王鴻薇的角色。

青年監督聯盟認為，王鴻薇是否用人民納稅錢在立法院養狗仔助理？將提供完整資料給檢察官調查，釐清張凱維是否透過好友成立各種行銷公司，背後是否有其他人授意，此案追查王鴻薇的角色是重點。

馬郁雯等人指出，張凱維是立委辦公室助理，沒有在公關公司任職，卻協助公關公司提案、修改提案、給予提案報告修正意見等，涉嫌違法，會提供完整的資料給檢察官調查釐清。