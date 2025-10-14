校園霸凌「道歉調解」非免責 嘉義地院判學生與家長仍負賠償責任
嘉義地方法院近期審理一起國中校園霸凌與不當行為案件。雖然雙方先前在校內已完成調解、互相道歉，但法院認為該調解並未包含拋棄民事請求的意思表示，被害人仍有權依法提起損害賠償訴訟，最終判決加害學生及其家長須連帶賠償近10萬元及利息。可上訴。
嘉義某國中發生霸凌事件，被害學生指控在去年9月至今年2月間分別遭同校4名同學掐頸、取綽號言語汙辱及不當身體接觸等，他因而失眠、求助精神科、轉學，提告民事侵權行為損害賠償訴訟，要求同學及其家長連帶賠償共30萬元。
法院審理時，同學家長表示，小孩子一起玩有時候會互叫綽號，當下也沒表示不高興，在學校有調解過，有說願意原諒，也有簽和解書互相道歉，不能理解為何又提告賠償、金額也過高等為抗辯。
法院指出，校內調解紀錄並無「放棄民事請求」或「免責條款」之內容，僅屬教育性輔導與道歉，並不影響被害人後續依法請求損害賠償之權利。
法院認定4名學生在校內以暴力、侮辱及不當接觸等方式侵害同學，構成不法行為；掐頸、踹腹造成身體傷害等暴力行為，判賠1萬2000元。長期以貶抑綽號稱呼導致心理創傷，判賠3萬4680元。違反身體自主造成身心傷害，判賠5萬610元。共9萬7290元。家長未能證明監督無疏失，依法應與子女共同負賠償責任。
法院說明，調解不等於放棄求償權，本案被告主張，事件已由學校進行調解並互道歉，應視為和解；但校內調解紀錄並無「放棄民事請求」或「免責條款」之內容，僅屬教育性輔導與道歉，並不影響被害人後續依法請求損害賠償的權利。
法界人士表示，校園事件即使在學校階段獲得表面「和解」，如造成身體或精神損害被害人仍可依法主張民事責任，以維護自身權益。
