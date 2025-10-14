獨／九州博弈案再擴大！大股東名下5299萬、最美董座特助都捲入

台中地檢署偵辦九州博弈集團涉嫌洗錢438億元案，去年8月起訴總裁陳政谷，及有最美女董座之稱、被控是九州幹部的徐培菁等32人；中檢再查出九州旗下剛谷公司曾姓監察人名下不法所得5299萬元，連同剛谷劉姓財務主任，及葳群公司謝姓營運長等3人，依組織等罪嫌追加起訴。

中檢追加起訴指出，曾男擔任剛谷公司監察人，可隨時調查公司業務、財務狀況，與其他4名共犯組成剛谷的決策核心「董事會」，並受陳政谷指示以OnePaid收轉賭金、開發「無敵娛樂王」賭博平台。

檢方查，曾2022年1月也出資1200萬元成為九州集團旗下公司股東，利用九州不法資金在南屯區蓋房用來洗錢，經統計他成為剛谷監察人至2023年5月被警方搜索，一共存入名下戶頭高達5299萬多元。

劉男（綽號Art）2015年加入剛谷歷任客服、財務部主任，檢方認為劉明知經手金流和賭博資金有關，仍負責公司財務、員工薪資而共同為賭博網站洗錢。

另謝男（綽號Vic）2022年3月起受徐培菁邀請加入葳群公司，同時為徐女的特助及葳群營運長，檢方查出謝明知葳群公司隸屬九州集團，又收其鉅款負責開發賭博遊戲，仍負責管理葳群研發、音效等所有部門，指示開發「魔龍傳奇」、「無敵娛樂王」等賭博遊戲及平台。

當時因曾男遭通緝，直至2024年11月21日從菲律賓回台遭逮，檢警從他手機對話等查獲相關涉案人。

檢方訊時，曾辯稱名下5299萬元是他在菲國從事房產、保全所得，用地下匯兌匯回台灣，但始終無法提出證明。劉表示，在他認知上「無敵娛樂王」是賭博遊戲，若把點數換成錢會有問題；謝則供稱，他面試後徐培菁就傳剛谷網址，說這是她老闆的公司，徐也稱會拉九州案子來投資葳群。

另根據同案被告手機中，謝2021年創「煨群心靈雞湯」群組，對話提到剛谷公司的OnePaid是屬於「大老闆」的投資， 及賭博網站串接金流、葳群屬九洲集團，且謝還在群組中傳賭博遊戲網站，稱「這大老闆真賭博網站，但有提醒不要在公司開。」