淘寶買到山寨蘋果充電線 高雄男子喊冤仍遭判刑5個月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名黃姓男子從中國的淘寶網上購買多達580條「Apple」充電線及豆腐頭，再用空運進口台灣，但在海關被攔下抽驗，沒想到全是山寨貨，黃男雖喊冤稱淘寶賣家向他稱是「原廠正品」，但橋頭地院法官不採信，仍依侵害商標判他5個月刑期。

判決書指出，黃男在2022年12月間從「淘寶網」購買印有蘋果商標的充電線及電源轉接器，其中1公尺及2公尺長的充電線就有各200條，電源轉接器也有180顆，並在2023年2月8日委託空運業者進口台灣，沒想到被台北海關人員查驗覺得可疑，將抽查到的充電線送到德誼數位科技鑑定，鑑定發現全是山寨貨。

黃男被調查後坦承從網路上批發進口蘋果充電線打算轉賣賺價差，不過他否認涉有商標法犯行，還辯稱「我在淘寶詢問，對方說是原廠正品，是批價的價格」，與原廠正品價格價差約

50元至80元新台幣。

由於黃男本身也在台灣的網購當賣家販售3C產品，被法官認為購入如此龐大數量的連接線及電源轉接器，竟未向對方確認是否有原廠證明文件，顯然與常情不符，且黃男並未能提出任何對話紀錄或付款證明說的是真的，因此不被法官採信。

橋頭地院法官指出，黃男自中國大陸進口仿冒商標商品，犯意圖販賣而輸入侵害商標權商品罪，還利用不知情的航空貨運業者向海關申報進口，由於黃男對蘋果公司的潛在市場利益造成侵害，有礙公平交易秩序，且間接影響台灣保護智慧財產權的國際聲譽，因此依違反商標法判刑5個月刑期，並沒收這批山寨貨。

橋頭地方法院。圖／本報資料照
橋頭地方法院。圖／本報資料照

