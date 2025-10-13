聽新聞
0:00 / 0:00
女博士欠費未繳 行政執行署出手...帳戶存款秒減百萬
黃姓女子未依法申報營利所得，遭財政部補徵稅額並裁罰，另積欠多期健保費，共滯欠101萬餘元，行政執行署士林分署受理後，日前清查黃女財產，從她的金融帳戶中扣足101萬餘元，追回她滯欠的稅款、罰鍰、健保費。
士林分署調查，居住台北市、具博士學位的黃女，未依法申報2020年度營利所得422萬餘元，遭財政部台北國稅局補徵稅額67萬餘元，並裁罰27萬餘元；黃女另積欠多期健保費，總共滯欠101萬餘元。
財政部台北國稅局及衛福部中央健保署今年4月至8月將案件移送行政執行署士林分署，士林分署受理後展開調查，發現黃女金融帳戶內仍有存款可執行，旋即對扣押其存款債權，成功扣足101萬餘元，全額徵回黃女所欠的稅款、罰鍰及健保費。
士林分署強調，民眾應誠實申報所得，依法繳納稅捐及健保費，履行國民應盡義務，以免遭補課稅捐、裁處罰鍰及面臨強制執行等。
士林分署將持續秉持積極、迅速與專業的態度，強化公法上金錢給付義務案件執行，挹注稅款及健保費等收入，增益國庫，以保障國家稅收、健保基金等各項公共利益資源穩定性，確保公共建設順利推動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言