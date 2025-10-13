陳修將打死小女友遭重判棄保逃亡 擁槍自重再判6年6月

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

「76行者遺體修復團隊」前總召陳修將4年前將22歲胡姓女友毆打致死，被判刑10年10月定讞後，卻棄保潛逃被通緝，今年5月被警方圍捕時，不僅攜帶槍枝，還以辣椒水襲警拒捕，被捕後發現其身上持有非制式手槍1支、50顆子彈等，彰化地方法院再依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他判刑6年6月，併科罰金10萬元。

陳修將2021年10月因懷疑22歲胡姓女友與友人有親密關係，將胡女毆打致死，被依傷害致死罪判刑10年10月定讞後，他卻棄保逃亡近1年，今年5月初潛逃回家鄉彰化員林時被警方查獲時，他以辣椒水襲警拒捕，造成2名員警受傷。

警方將他逮捕後，更在他腰間搜出一把已上膛的改造手槍及50顆子彈，將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地方檢察署偵辦，並發監執行。

判決書指出，陳修將今年4月初在臺南市關廟區某處，向綽號「辰羽」男子取得非制式手槍1支、彈匣2個及裝有子彈50顆的子彈盒2個， 直到年5月5日在員林拒捕落網後才被查獲。

陳修將也曾因公共危險案被判刑3月；他在2023年10月交保在外時也吸毒，彰化地方法院日前也依毒品罪將他判刑3月；2024年5月在台南居處吸毒，日前也被判刑4月；而持槍部份，再被依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他判刑6年6月，併科罰金10萬元。

陳修將4年前將22歲胡姓女友毆打致死，被判刑10年10月定讞後，卻棄保潛逃被通緝，上月被警方逮捕歸案。資料照／記者劉明岩攝影
陳修將4年前將22歲胡姓女友毆打致死，被判刑10年10月定讞後，卻棄保潛逃被通緝，上月被警方逮捕歸案。資料照／記者劉明岩攝影

