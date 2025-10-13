聽新聞
0:00 / 0:00
陳修將棄保潛逃遭圍捕搜出槍彈 彰院判6年6月
前76行者召集人陳修將虐打女友致死，被依傷害致死罪判刑確定後棄保潛逃；今年5月警方進行圍捕時，持辣椒水襲警，並搜出槍彈，彰化地院依犯非法持有非制式手槍罪處6年6月刑期。
彰化地方法院今天公布判決書指出，陳修將今年4月初在台南市關廟區從一名男子取得非制式手槍1支、彈匣2個及裝有子彈50顆的子彈盒2個，5月5日晚間在彰化員林市被警方圍捕時查獲。
陳修將於民國110年在彰化縣埔心鄉某汽車旅館內，毆打胡姓女友引發創傷性休克，送醫不治。彰化地方檢察署依法起訴，二審法院判處有期徒刑10年10月，經最高法院駁回上訴而確定；陳修將應於去年5月31日報到執行，卻拒不到案逃亡，彰檢同年8月2日發布通緝。
彰化縣警察局刑事警察大隊今年5月5日在員林市逮獲陳修將，並查扣槍彈等物，過程中陳修將強力拒捕，持辣椒水攻擊員警，經警方合力制伏歸案，隔天發監執行。
法官認為，陳修將無視法律禁令，對社會治安存有潛在危險，加上曾因公共危險案件判刑確定，素行難認良好，考量其犯後坦承犯行、持槍彈數量等情形，依犯非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑6年6月，併科罰金新台幣10萬元。可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言