陳修將棄保潛逃遭圍捕搜出槍彈 彰院判6年6月

中央社／ 彰化13日電

前76行者召集人陳修將虐打女友致死，被依傷害致死罪判刑確定後棄保潛逃。資料照／記者劉明岩攝影
前76行者召集人陳修將虐打女友致死，被依傷害致死罪判刑確定後棄保潛逃；今年5月警方進行圍捕時，持辣椒水襲警，並搜出槍彈，彰化地院依犯非法持有非制式手槍罪處6年6月刑期。

彰化地方法院今天公布判決書指出，陳修將今年4月初在台南市關廟區從一名男子取得非制式手槍1支、彈匣2個及裝有子彈50顆的子彈盒2個，5月5日晚間在彰化員林市被警方圍捕時查獲。

陳修將於民國110年在彰化縣埔心鄉某汽車旅館內，毆打胡姓女友引發創傷性休克，送醫不治。彰化地方檢察署依法起訴，二審法院判處有期徒刑10年10月，經最高法院駁回上訴而確定；陳修將應於去年5月31日報到執行，卻拒不到案逃亡，彰檢同年8月2日發布通緝

彰化縣警察局刑事警察大隊今年5月5日在員林市逮獲陳修將，並查扣槍彈等物，過程中陳修將強力拒捕，持辣椒水攻擊員警，經警方合力制伏歸案，隔天發監執行。

法官認為，陳修將無視法律禁令，對社會治安存有潛在危險，加上曾因公共危險案件判刑確定，素行難認良好，考量其犯後坦承犯行、持槍彈數量等情形，依犯非法持有非制式手槍罪，處有期徒刑6年6月，併科罰金新台幣10萬元。可上訴。

陳修將 辣椒水 警察 員林 通緝 最高法院

