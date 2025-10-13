開庭對女檢察官「比中指」 街口支付胡亦嘉：因被羅織罪名

街口支付創辦人胡亦嘉辦理發行配售布蘭特原油期貨基金，檢方依證券交易法特別背信罪起訴他；台北地院今勘驗今年5月開庭的光碟，胡承認對女檢察官比中指，也說道歉，但稱比中指是因不滿被檢察官羅織罪名。

影片顯示，開庭時女檢察官指胡亦嘉僅憑個人想像，誣指金管會聯合檢方對他違法搜索，胡此時忽然舉起右手，朝著女檢察官比中指，律師見狀將胡的手按下。蒞庭檢察官說，針對胡的行為，請法院審酌作為未來量刑的參考。

法院今天共勘驗2段影片，第1段是2022年6月9日調查官偵訊胡亦嘉親信詹淑玲的光碟，第2段是今年5月26日台北地院開庭錄影，檢方主張胡當庭對女檢察官比中指，侮辱檢察官行使職務。