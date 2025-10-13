聽新聞
夫外遇離家孩子學壞 她獨養3子9年罹癌 怒告小三獲賠
新竹林女控訴前夫周男與小三顏女多年不倫，自己獨力撫養3名子女，9年來身心俱疲，甚至罹患乳癌開刀，3子女也因家庭功能失衡學壞。新竹地院審理認為顏女侵害配偶權情節重大，判須賠償精神慰撫金35萬元。
林女控訴，她與周男於2005年結婚，婚後育有2子1女，原本家庭和樂。直到2015年間，周男加入獅子會等社團後漸行漸遠，林女為支持丈夫事業獨力照料3名年幼子女，卻發現周男與顏女以「老公、老婆」互稱，還討論內衣款式，兩人牽手逛街、互留過夜。
林女指出，周男被揭發後非但未悔改，反對她惡言相向，甚至搬離家中，留下妻小4人相依為命。周男離家後僅零星匯款，從原本每月4萬5千元逐漸減為每月6千元，生活陷入困境，她月薪僅2萬多元，獨自負擔3名子女教育與健保支出，母子生活如低收入戶。
林女更控訴，她在長年壓力下，於2024年間被診斷罹患乳癌，動刀切除乳房、經歷化療仍堅持撫養子女。但由於家庭功能失衡，3名子女相繼誤交損友、遭刑事偵查，卻遭周男母子反指責她「教子無方」，要她變賣汽車、黃金替子女「善後」。
判決書指出，顏女早在2017年就曾因侵害配偶權被判賠10萬元確定，卻從未履行，甚至多年後仍與周男往來，2023年間更被林女子女目擊與周男「同睡一張床」，且目前仍登記同址居住。
法官認為，顏女明知對方有配偶，仍多次逾越男女交往分際，行為明顯侵害原告婚姻之圓滿安全與幸福，屬故意不法侵害身分法益且情節重大。審酌林女長年獨力照顧3名子女、生活拮据、病痛纏身，精神受創深重；顏女則高中畢業、月薪約2萬8千元，卻屢犯不改，最終判須賠償林女35萬元。
