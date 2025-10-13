他見平交道遮斷器升起通行…竟又放下被開罰吊照 搬大法官解釋提告

葉姓男子騎機車行經台南市平交道，見火車通過、遮斷器升起後他就往前騎，結果遮斷器又放下，擊中他的安全帽，警方認定他闖越平交道，交通局裁罰6萬7500元；葉不服，提大法官解釋主張遮斷器不應該在列車交會短短時間內升起，法院逐一反駁，判決駁回告訴。

判決書指出，葉姓男子2023年8月4日上午10時許，騎車行經台南市青年路平交道前，因遮斷器已開始放下，仍闖越平交道而肇事，警方開單舉發違規行為，交通局將葉裁罰6萬7500元，吊銷駕駛執照並應參加道路交通安全講習；葉不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

葉主張，當時他等火車通過，遮斷器完全升起後才跟隨車流前進，結果行駛至遮斷器時，忽聞警鈴聲響起，他在通過時被回彈的遮斷器擊中頭部；如此密集的班次，遮斷器不應在二輛列車交會的短短時間內升起。

葉搬出大法官解釋780號理由書，指出在極短時間警報器又啟動，易使人闖越平交道發生事故；且他在事發後並未收到任何舉發通知單，時隔1年多才收到裁決書，致無法申訴也錯過申訴時間。

交通局說明，依據採證影片，葉違規事證明確；舉發通知單於2023年10月12寄送葉的駕籍所在地止，然沒有人接收，導致該送達文書寄存於郵局，已完成送達。

法院勘驗影片，當時平交道遮斷器放下後升起，約9秒後再度放下，期間警鈴聲於同秒內暫停後立即響起，葉是在警鈴聲響起期間駛越平交道，途中因遮斷器放下碰到葉的安全帽，遮斷器因此歪斜，葉確實有肇事情事。

法院指出，大法官第780號解釋文固明言「兩列以上列車交會或續行通過平交道之情形，未就前一列車通過後警報解除，至次一列車來臨前警報啟動，設最低之合理安全間隔時間，應依本解釋意旨儘速檢討改進」。

理由欄載明「兩列以上列車交會通行或續行通過時，兩段限制通行之時段間，均未設最低合理安全間隔時間，致在警報解除後於間隔時間極短之情形下，隨即又啟動警報，易使駕駛人誤闖平交道，造成事故」，然而，解釋文明文道路交通管理處罰條例第54條第1款未違憲。

理由書指出「車輛駕駛人於警報解除且遮斷桿升起，並開始啟動車輛時，固仍應隨時注意警鈴及閃光號誌之運作情形，以便在警鈴已響，閃光號誌已顯示時暫停」，顯見大法官僅是建議設最低合理安全間隔時間，因此葉仍需在警鈴已響、閃光號誌已顯示情形下暫停行駛。

法院認為，即便遮斷器未放下，葉仍應看、聽鐵路兩方無火車駛來，始得通過；雖然遮斷器曾短暫升起，但警鈴聲重行響起後12秒葉才出現於畫面，並非突然響起讓葉不及反應，客觀上葉應能注意並等響鈴聲停止及遮斷器再度升起後再行通過，葉的違規縱非故意亦有過失。