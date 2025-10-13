快訊

他多次在火車站滋事嗆站長「滅全家」 法官認犯4罪判刑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

余姓男子多次到基隆火車站滋事，做出朝售票員丟香菸等行為，鐵警一度大陣仗防範，並將他移送法辦。基隆地院審理後，認定他犯強暴侮辱、強制、恐嚇危害安全罪，判應執行9月徒刑，可易科罰金。

余姓男子是台鐵基隆站人員眼中的頭痛人物，今年7月31日、8月1日兩度到在南站大廳對人咆哮、騎腳踏車、在站內吸菸，還在售票窗口的檯面熄滅菸蒂，並丟向售票人員。台鐵產業工會為此發出聲明，要求交通部和台鐵公司拿出對策。

鐵路警察局台北分局8月8日加派警力前往基隆火車站巡邏防護，後來改採員警駐點，維護安全和秩序。余男數日後又現身基隆火車站，干擾在南站廣場跳土風舞的民眾，朝人潑灑稀飯和啤酒。鐵警將他制伏，帶回調查移送法辦。檢察官複訊後聲押，偵查後起訴。

法官查出，余男經常在基隆火車站南站廣場周邊活動，且有抽菸習慣，站長等人多次接獲旅客反映，出面規勸余男不要在禁止吸菸的地點吸菸，引發余男不滿。

余男7月31日下午3時許在南站票房口，欲進入票房及站長室，但因上鎖無法進入。基隆火車站徐姓站長出面與余男懇談時，余朝站長吐口水。8月1日上午余男水到南站票房外，對在窗口售票的台鐵人員丟擲香菸，還伸手打落「請到1號窗口購票」塑膠牌。

今年8月13日上午10時許，余男再到南站廣場，恫嚇徐姓站長「我要滅你全家」、「我有病，在台灣殺人是沒有罪的」。余男並因不滿在廣場運動的民眾播放音樂，把他尚未吃完的稀飯和尚未喝完的啤酒丟向運動的民眾。

法官審理後，認定余男犯強暴侮辱罪1罪，判刑3月；犯強制罪2罪，各判刑3月；另犯恐嚇危害安全罪1罪，判刑3月，4罪均可易科罰金。應執行有期徒刑9月，如易科罰金以1千元折算1日。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

余男多次在台鐵基隆站滋事，被警方逮捕送辦。基隆地院審理後，認定他犯強暴侮辱、強制、恐嚇危害安全共4罪，判應執行9月徒刑。圖／讀者提供
余男多次在台鐵基隆站滋事，被警方逮捕送辦。基隆地院審理後，認定他犯強暴侮辱、強制、恐嚇危害安全共4罪，判應執行9月徒刑。圖／讀者提供
余男多次在台鐵基隆站滋事，被警方逮捕送辦。基隆地院審理後，認定他犯強暴侮辱、強制、恐嚇危害安全共4罪，判應執行9月徒刑。圖／讀者提供
余男多次在台鐵基隆站滋事，被警方逮捕送辦。基隆地院審理後，認定他犯強暴侮辱、強制、恐嚇危害安全共4罪，判應執行9月徒刑。圖／讀者提供

火車站 基隆 台鐵 抽菸 恐嚇 法官

