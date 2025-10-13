父重男輕女遺囑「外姓人不能分祖產」 女兒怒告討回特留分

新竹黃女控訴父親重男輕女，立下遺囑將所有房地產都留給2名弟弟，理由竟是女兒嫁出去有夫家庇蔭、外姓人不能分財產等。新竹地院認定遺囑雖符合要件，但確實侵害女兒特留分，判黃女可取回全部遺產的十分之一。

判決書指出，黃父於2022年6月過世，遺有多筆土地、房屋及存款。生前在同年3月，由代書依其口述內容手寫代筆遺囑，指定「所有不動產由兩個兒子平均繼承」，並留下指印代替簽名。遺囑完成後，兩名兒子據此完成繼承登記。

黃女不服，控訴父親晚年有失智情形，遺囑內容全由弟弟安排代書與見證人決定，非父親真意。她指出，父親曾說「手麻不能簽名」卻能蓋指印，程序有瑕疵，請求宣告遺囑無效；縱為有效，也剝奪她作為子女的基本特留分。

代書與兩名見證人一致證稱，黃父立遺囑時意識清楚，親口表示：「房地產全留給兩個兒子」，並解釋「女兒嫁人後有夫家照顧，外姓人不該分祖產」。黃父還說，這些土地包含祖墳與祠堂，應由兒子傳宗接代管理。代書曾提醒此舉恐侵害女兒特留分時，黃父仍堅持要「照他意思寫」。

法官認為，遺囑內容明確、程序符合民法代筆遺囑規定，為有效遺囑。但遺囑完全排除另2名女兒及配偶繼承權，超出遺囑自由範圍，已侵害特留分。