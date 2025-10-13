男送洗衣物女友內衣褲竟不見了 竊賊凌晨下手要付6萬元換免入獄
呂姓男子將衣物帶去自助洗衣店，洗好後要去拿取時，發現女友的數件內衣褲不見了。檢警查出是廖姓男子拿走的，基隆地方法院審理後，依竊盜罪判刑2月，可易科罰金6萬元。全案可上訴。
判決指出，廖男去年10月19日凌晨2時許，到基隆市信二路一家24H自助洗衣店，拿走洗衣機內吳姓好的數件內衣褲。這批衣物是呂姓男子帶去自助洗衣店清洗，當他去要拿回衣物時，發現少了好幾件女友的內衣褲。
警方接獲呂男報案後，調閱監視器畫面循線查出廖男涉案，通知到案說明，製作筆錄後送辦。基隆地檢署檢察官偵查時，廖男承認拿了他人衣物，檢察官另相關事證認定犯行，依竊盜罪嫌起訴廖男。
法院審理時，因被告自白犯罪，裁定改以簡易判決處刑。法官指廖男恣意竊取他人物品，欠缺尊重他人財產權及守法觀念，考量坦承犯行、犯罪動機、手段、從事外送員、家境小康等生活狀況，判刑2月，如易科罰金以1千元折算1日。
