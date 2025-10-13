愛心領養黑貓1月就退養 挨告求償16萬元…法院這樣判

嘉義李姓男子領養黑貓1個多月後想退養，卻被出養方林姓女子依協議書要求支付10萬元違約金與6萬元律師費。法院審酌，雖然退養行為違約，但10萬元罰金明顯過高、有失公平，酌減為1萬5000元，並酌定合理律師費用為2萬元，共應賠3萬5000元及利息。可上訴。

判決書表示，今年3月13日林女與李男簽訂「愛心認養協議書」，並交付一隻黑貓。同年4月26日李男傳訊表示「可能要退養」，經協調後，依林女指示將貓送至另一名愛貓人士照顧。但林女主張，依契約第17條「認養未滿1年退養應罰10萬元」，並依第20條請求6萬元律師費，共計16萬元。

李男辯稱，自己只是轉由原告指定的愛媽照顧並非「退養」，且簽約時未被清楚告知違約條款內容，認為10萬元罰金毫無比例性。也質疑要他負擔律師費不合理。

法院審理，依對話紀錄，李男確有主動表示退養意圖並交回貓咪，構成契約違約。但契約對退養違約金「不分期間一律10萬元」的約定顯然過重，與誠信及比例原則不符，依契約內容其目的係透過替流浪貓找尋合適照顧者，使認養人能妥善照顧流浪貓，並約束認養人能夠履行相關義務，避免不當處置流浪貓而危害動物之健康或生命，而非不當增加認養人額外的經濟上利益或負擔。因此，依民法第252條酌減至1萬5000元。