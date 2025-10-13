聽新聞
0:00 / 0:00

彰化某前鄉代主席被前妻控持槍威脅 二人互控家暴

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣某鄉鎮前主席翁男近日被黃姓妻子在網路po文表示她被持槍恐嚇和家暴，不過翁男表示，是黃女對婆婆家暴，他被激怒，才拿玩具槍對著她，且已經是幾年前的事，他今年8月也已和黃女離婚。

黃姓女子近日在社群媒體po出和翁男的衝突影音，兩人在房中吵架，女方數落婆婆對她不好，後來愈吵愈兇，翁男亮槍，女方不甘示弱說「你甲我開槍啊，開啊」，翁男竟拿著槍對著女方惡狠狠瞪著，最後才又收手。

黃女並指，她和翁男結婚後受了很多苦做試管嬰兒，打了800多針，終於在3年前生下一對雙胞胎，但婆婆對她不好，翁男也對她家暴，還到她娘家灑冥紙，她氣不過才公諸於世，「她也曾為這個家下跪，但仍換不到被保護的感覺。」

不過翁男說，他是被設局，黃女故意激怒他，偷架攝影機才拍到他失控的樣子，黃女對他媽媽不好，他媽媽也告黃女家暴，並抱怨黃女婚後每月卡費都不少，甚至拿他的鑽石變賣，後來是因又對他媽媽不好，他們才又吵架，他拿的槍是玩具槍，且也是多年前的事了，黃女為了報復，才po影音。

據了解，翁男已三度婚姻，且求子心切，好不容易三年前才和黃女生了一對雙胞胎，沒想到夫妻反目成仇，翁男說今年8月已和黃女離婚。

檢警表示，翁男持槍恐嚇部分已查辦中。據了解，翁母對黃女提告家暴案，最終偵結未起訴。

彰化縣某鄉鎮前主席翁男近日被黃姓妻子在網路po文表示她被持槍恐嚇，不過翁男表示，他被激怒，才拿玩具槍對著她，且已經是幾年前的事。圖／翻攝自網路平台
彰化縣某鄉鎮前主席翁男近日被黃姓妻子在網路po文表示她被持槍恐嚇，不過翁男表示，他被激怒，才拿玩具槍對著她，且已經是幾年前的事。圖／翻攝自網路平台

家暴 婆婆

延伸閱讀

彰化九旬兒歌創作國寶與妻鑽石婚 分享夫妻「無聲」哲學

彰化百歲人瑞年年增 105歲人瑞愛吃肉不吃菜

彰化永靖汽機車對撞車禍 79歲女騎士卡車底傷重不治

雙十連假收假 彰化北上路段 今二起6車事故 一人受傷

相關新聞

彰化某前鄉代主席被前妻控持槍威脅 二人互控家暴

彰化縣某鄉鎮前主席翁男近日被黃姓妻子在網路po文表示她被持槍恐嚇和家暴，不過翁男表示，是黃女對婆婆家暴，他被激怒，才拿玩...

台中國小女師教唆學生打人 控家長「黑白通吃」遭停聘2年敗訴

台中市廖姓國小女教師已有38年教學資歷，近年被家長檢舉，有逼迫學生道歉、散布學生日記，指控學生「情緒控管有問題、會殺人」...

代丟棄舊家具清除業開價68萬 他收工錢3萬5載路旁交環保局被判刑

黃姓男子想丟棄家具等廢棄物，清除業者報價68萬元。從事裝潢的簡男認為可交環保局，開出工錢3萬5000元受託清運。簡用小貨...

不爽愛車被拖吊 男子怒撕警方封條判拘役30日

新北市一名葉姓年輕男子，今年4月間因不滿愛車在蘆洲被拖吊，竟衝到拖吊場暴怒撕去愛車車身上警方所貼的封條後，逕自揚長而去，...

國慶出遊貪小便宜 桃園婦趁老闆找零偷140元大溪豆干遭法辦

國慶連假民眾出遊，桃園市著名景點大溪老街也湧入不少逛街人潮，然而大溪一間豆干店老闆近日在臉書發文，指控一名婦人到店消費後...

斑馬線驚魂！行人滑手機過馬路險遭撞 轎車急煞仍可罰

網路社群流傳高雄1段驚險影片，畫面中1名行人正滑手機走斑馬線過馬路，突然1輛轎車直衝而來，及時煞車，行人嚇得連忙後退一步...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。