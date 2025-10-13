聽新聞
彰化某前鄉代主席被前妻控持槍威脅 二人互控家暴
彰化縣某鄉鎮前主席翁男近日被黃姓妻子在網路po文表示她被持槍恐嚇和家暴，不過翁男表示，是黃女對婆婆家暴，他被激怒，才拿玩具槍對著她，且已經是幾年前的事，他今年8月也已和黃女離婚。
黃姓女子近日在社群媒體po出和翁男的衝突影音，兩人在房中吵架，女方數落婆婆對她不好，後來愈吵愈兇，翁男亮槍，女方不甘示弱說「你甲我開槍啊，開啊」，翁男竟拿著槍對著女方惡狠狠瞪著，最後才又收手。
黃女並指，她和翁男結婚後受了很多苦做試管嬰兒，打了800多針，終於在3年前生下一對雙胞胎，但婆婆對她不好，翁男也對她家暴，還到她娘家灑冥紙，她氣不過才公諸於世，「她也曾為這個家下跪，但仍換不到被保護的感覺。」
不過翁男說，他是被設局，黃女故意激怒他，偷架攝影機才拍到他失控的樣子，黃女對他媽媽不好，他媽媽也告黃女家暴，並抱怨黃女婚後每月卡費都不少，甚至拿他的鑽石變賣，後來是因又對他媽媽不好，他們才又吵架，他拿的槍是玩具槍，且也是多年前的事了，黃女為了報復，才po影音。
據了解，翁男已三度婚姻，且求子心切，好不容易三年前才和黃女生了一對雙胞胎，沒想到夫妻反目成仇，翁男說今年8月已和黃女離婚。
檢警表示，翁男持槍恐嚇部分已查辦中。據了解，翁母對黃女提告家暴案，最終偵結未起訴。
