台中國小女師教唆學生打人 控家長「黑白通吃」遭停聘2年敗訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市廖姓國小女教師已有38年教學資歷，近年被家長檢舉，有逼迫學生道歉、散布學生日記，指控學生「情緒控管有問題、會殺人」，散布家長勾結黑白道、賺黑心錢等不實言論，甚至教唆同學打學生等多項爭議事件，遭家長檢舉、提告，民事判廖女要賠15萬元確定，校方移請教評會審議後，做出停聘2年處分，廖女不服打行政訴訟，但被法院駁回。

判決指出，廖姓女子是台中市一所國小教師，已任教38年，但前年間有家長檢舉，廖女有強迫學生向外師道歉、散布學生與家長情緒控管有問題、會殺人，以及散布學生日記、洩漏家長個資，教唆學生毆打其他同學等9項爭議事件，校方召開教評會後，在去年初時決議停聘廖女2年，報台中市府後核准。

廖女不服提出訴願，經決定不受理後，廖女向台中高等行政法院高等庭，聲請確認停聘關係不存在。

中高行審理後認定，廖女的確有9項爭議行為，經調查報告綜合考量廖女有諸多不當且違法行為，整體考量其違失行為，所呈現違背教師職業倫理狀況，違反多項法令、影響學生權益、影響校譽，且情節非屬輕微。

校方考量廖女已服務38年期間，若依教師法第14條、第15條「解聘且一定期間不得聘任」恐有過於嚴苛之虞，宜有解聘以外之其他處理方式，校方依教師法第18條第1項規定建議停聘3年，移請教評會審議。

教評會議經廖女出席陳述意見、調查委員到場說明後，審慎考量廖女違反情節，決議停聘2年，認校方就停聘期間的裁量有教育目的合理性、手段必要性，無違反比例原則，也無重大瑕疵存在，校方依法通知廖女停聘2年，沒有違誤，駁回廖女訴請，仍可上訴。

台中市廖姓國小女師有多項爭議行為遭家長檢舉，校方移請教評會審議後，做出停聘2年處分，廖女不服打行政訴訟，遭台中高等行政法院駁回。圖／本報資料照
台中市廖姓國小女師有多項爭議行為遭家長檢舉，校方移請教評會審議後，做出停聘2年處分，廖女不服打行政訴訟，遭台中高等行政法院駁回。圖／本報資料照

