代丟棄舊家具清除業開價68萬 他收工錢3萬5載路旁交環保局被判刑

黃姓男子想丟棄家具等廢棄物，清除業者報價68萬元。從事裝潢的簡男認為可交環保局，開出工錢3萬5000元受託清運。簡用小貨車把屋內物品載至路旁堆放，再聯繫環保局，但因他無清除許可文件，被依違反廢棄物清理法判刑1年6月。

判決指出，簡男開設的企業社有經營室內裝潢相關業務，但未領有廢棄物清除、處理許可文件。他接受不知情的黃姓男子委託，以3萬5000元代價，協助黃男清除基隆市信義區崇法街屋內，準備丟棄的沙發3座、衣櫃4座、椅子2張、床墊2個、床組2座、神桌1座及4個置物櫃等一般廢棄物。

簡男去年6月9日駕駛小貨車搭載不知情的助手，抵黃的房屋後，共花了3天，分多趟將屋內的廢棄物搬運上車，載到一處公車站牌旁的空地堆放。

基隆市環保局去年6月11日上午接獲檢舉，稽查人員查看發現簡男堆放的廢棄物，調閱監視錄影畫面發現是簡男開車載來，認定違反廢棄物清理法報警處理。警方通知簡男到案說明後將全案送辦，基隆地檢署檢察官偵查後，起訴簡男涉犯非法清除廢棄物罪。

基隆地方法院法官審理時，簡男辯稱，因為黃男跟他說，曾請廢棄物清除業者來估價，費用要78萬元。他認為這些東西可以交給環保局回收，所以說可以幫忙搬走，並只跟對方收工錢3萬5000元。

簡男說，和黃男談定後就帶著家人去搬運，其中書本拿去回收廠變賣，至於大型家具先放在路邊，並在東西都搬完後，照政府規定打電話給環保局。因為很多大樓住戶的廢棄家具都是集中這樣放，再由環保局來清運，他真的不知道他這樣做，有違反廢棄物清理法問題。

環保局稽查人員證稱，這批廢棄物在去年6月9日出現，同年月11日接獲檢舉前往稽查，局內橫向聯繫得知當天上午8時許，張姓女子打電話登記清運，因為要13日（周四）才會收運，11日就搬出來也違反規定。

稽查人員說，清運大型廢棄物若發現與民眾通知登記的物品不同，會追查是用車子還是人力搬來的。如果是車子，要看有無清運許可，沒有就可能觸法。

法官指出，依照基隆市環保局作業規定，民眾交運不含裝潢建材的大型廢棄物，應先打電話向清潔區隊預約，並依指定時間、地點放置等待清運。