不爽愛車被拖吊 男子怒撕警方封條判拘役30日
新北市一名葉姓年輕男子，今年4月間因不滿愛車在蘆洲被拖吊，竟衝到拖吊場暴怒撕去愛車車身上警方所貼的封條後，逕自揚長而去，遭新北地方法院依損壞公務員依法所失之封印罪，判處拘役30日，如易科罰金以1千元折算1日，拖吊衍生費用當場從約2千元暴增為3萬元。
判決指出，葉男今年4月13日下午3時許，車輛因違規停車，遭到警方拖吊至位於新北市蘆洲區中正路的蘆洲拖吊場，依法停放、保管，並由員警施加在車身接縫處，均貼上查封標示的貼紙。
不料葉男發現愛車被拖吊趕往拖吊場，不顧應先繳納拖吊費及車輛，始可將車輛開走，暴怒之下竟直接徒手撕毀愛車車身上的警方封條，便直接開車離去，留下現場錯愕的陳姓拖吊場員工，後來隨即報警。
法官認為，葉男擅自破壞封條，是漠視國家公權力、法治觀念薄弱之舉，但審酌他事後坦承犯行，考量其智識程度、生活狀況及犯罪動機、目的、手段等，判刑拘役30日，得易科罰金。可上訴。
