國慶出遊貪小便宜 桃園婦趁老闆找零偷140元大溪豆干遭法辦

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

國慶連假民眾出遊，桃園市著名景點大溪老街也湧入不少逛街人潮，然而大溪一間豆干店老闆近日在臉書發文，指控一名婦人到店消費後卻順手偷走其他豆干，店家調閱監視器後將畫面上傳網路，引發討論。

一名大溪豆干店老闆近日在臉書PO文，指控一名穿著時髦的婦人於前日下午4時許至店內購買現滷豆干，結帳時趁他轉身找錢，迅速偷走旁邊層架上一包價值140元的袋裝豆干，並放進自己的塑膠袋中，還一度慌張忘記拿走找零，隨即離去。

事後老闆發現商品短少，調閱監視器後驚覺異常，便將影片上傳至臉書，痛批婦人行徑。警方發現後，依法介入並連繫豆干店老闆，對方表示因金額不大所以當下並未報案，但警方仍請雙方到派出所製作筆錄，釐清事發經過，並完成受理程序依法函送，婦人事後則主動道歉並補償金額。

警方提醒，若民眾發現物品遺失或疑似遭竊，應立即通報警方協助釐清。同時呼籲購物時務必確認結帳品項，避免因一時疏忽引起誤會，影響名譽與社會觀感。

桃園市大溪區一間豆干店老闆近日在臉書發文，指控一名婦人到店消費後卻順手偷走其他豆干，店家調閱監視器後將畫面上傳網路，引發討論。圖／警方提供
桃園市大溪區一間豆干店老闆近日在臉書發文，指控一名婦人到店消費後卻順手偷走其他豆干，店家調閱監視器後將畫面上傳網路，引發討論。圖／警方提供

