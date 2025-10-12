快訊

斑馬線驚魂！行人滑手機過馬路險遭撞 轎車急煞仍可罰

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

網路社群流傳高雄1段驚險影片，畫面中1名行人正滑手機走斑馬線過馬路，突然1輛轎車直衝而來，及時煞車，行人嚇得連忙後退一步，險些被撞。警方表示，仍可罰駕駛人未禮讓行人。

路口停等紅燈的車輛行車記錄器，錄下驚險畫面，貼上網路。據了解，是昨天下午2時許，1名男子在高雄市小港區大鵬路，走行人穿越道要過馬路，他邊緩緩前行邊專注滑手機，看似平靜，豈料車輛1輛黑色轎車突然快速左轉逼近，見男子過馬路才趕緊煞車，險些將男子撞飛。

轎車刺耳的煞車聲嚇了男子一大跳，路人也看得心驚膽顫。有人認為「這樣開車遲早出事」，也有人對行人滑手機過馬路，捏一把冷汗。

高雄市警小港分局調閱路口監錄系統畫面確認此事，表示尚未接獲相關報案，但警方仍可依道路交通管理處罰條例舉發違規；依規定，汽車駕駛人行近行人穿越道或依法可供行人穿越的交岔路口，有行人穿越時不暫停讓行人先行通過者，可處1200元至6000元罰鍰，呼籲駕駛人行經行人穿越道應減速慢行、主動禮讓，切勿搶快；行人通行時，也應環顧四周、勿滑手機或分心，確保自身安全。

1名男子昨天滑手機過馬路，險遭快速左轉的轎車撞上。圖／擷取自Threads／yo__zen
