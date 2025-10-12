台中軍人槓上刑事小隊長 左勾拳打爆眼鏡 挑釁「你奈我何」這下糗大
台中市廖姓職業軍人在前年9月間，開車行經北屯區時，與警局趙姓偵查隊小隊長有行車糾紛，雙方停車理論時，趙在車內開窗詢問已下車廖男「你想怎樣」，未料廖即揮出左勾拳，把趙的眼鏡打壞、臉頰挫傷，趙妻拿手機要錄影，廖還嗆「你奈我何、你沒拍到」，一審判廖拘役50天可易科，民事部分，趙求償60萬元，法院判賠6萬1170元。
判決指出，廖姓軍人在前年9月2日晚間7時許，開車行經北屯區松竹路段時，警局趙姓偵查隊小隊長也載妻行經該處，雙方疑在行駛過程有行車糾紛，雙方將車輛停在路旁時，廖男下車，趙則在車內搖下車窗，詢問「你想要怎樣」，未料廖男即突然揮出左勾拳，攻擊趙男臉部，把趙男眼鏡打壞，也造成趙臉部擦挫傷。
趙妻在車內見狀，連忙下車拿出手機要錄影蒐證，趙男也下車質問「你怎麼打人」，未料廖男仍向趙姓夫妻挑釁「你奈我何，我又沒怎樣」、「你又沒有拍到，我哪有打人」，廖男隨後即上車，開車駛離。
趙姓小隊長對廖男提出傷害告訴，另外也向廖男索償維修眼鏡、醫藥費、精神撫慰金等賠償60萬元。
一審近日審結，傷害部分，廖男僅承認有與趙男因行車糾紛有爭執，但否認有打趙男，還稱趙眼鏡毀損與他無關，當時是趙要開車門，他為避免被車門撞到，有用手擋住車門退後幾步。
法官依據行車記錄器影像、趙姓夫妻的證詞、驗傷單等證據，認定廖男涉犯傷害罪，考量廖男未認罪等犯後態度，判廖拘役50天，可易科5萬元。
另外民事部分，審酌雙方財力等情狀後，判廖男得賠6萬1170元，仍可上訴。
