快訊

要把T17、T18給輝達才不同意新壽換約？ 北市府駁：工程延宕是主因

MLB／釀酒人晉級戰3轟淘汰小熊 對決道奇爭取首座國聯冠軍

大學聘師／聘錯師代價5千萬 防近親繁殖的旋轉門該廢？

她在國道開車竟用雙手拿手機...右手滑螢幕 法院：危險程度不亞於蛇行

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

汪姓女子開車行國道，竟以雙手持手機、右手滑螢幕，僅以左手側靠在方向盤上方式駕駛，國道警方拍照採證後逕行舉發，交通局以危險駕駛裁罰她1萬8千元、吊扣牌照。汪女不服提告，法院認定，雙手沒有抓握方向盤的駕駛方式危險程度不亞於行，判決駁回告訴。

判決書指出，汪姓女子去年10月11日上午7時許開車行經國道3號南向357公里關廟交流道時，竟以雙手持手機，右手操作手機螢幕，雙手未抓握方向盤、僅以左手側靠在方向盤上方式駕駛車輛；國道警方採證後，逕行舉發駕駛人與車主「以危險方式在道路上駕駛汽車」。

警方將汪女移送台南市交通局，交通局將汪女裁罰1萬8元罰鍰，並應參加道路交通安全講習，車主吊扣汽車牌照6個月；汪女不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟，指出當時國道路段車流壅塞，行車速度緩慢在每小時20公里以下，她只是短暫查看手機。

汪女主張，她當時沒有蛇行、急煞、妨礙交通或其他危及交通安全情況，應依道路交通管理處罰條例處罰6千元；且採證照片只是瞬間，沒有全面呈現實際車速、路況，僅以片面認定，失之武斷，且扣車對她及家人生活不便，顯有失衡，請求撤銷原處分。

交通局認為，汪女雙手均沒有握方向盤，手持手機且未注意車前狀況，屬於高度提升行車危險駕駛方式，嚴重影響其他用路人安全，聲明駁回告訴。

法院指出，依據採證照片，汪女確實雙手持手機，沒有抓握方向盤駕駛車輛，當時如遇到路面障礙物致車輛顛簸震動偏行，或有其他車輛靠近須採行安全措施，抑或其他突發狀況時，客觀上會因汪女未抓握方向盤而無法妥適控制車輛，其操控車輛能力明顯降低。

且汪女操作手機時，自無法注意車前狀況，尤於行駛於國道上，更易因高速失控肇事；即使當時車流量大行車速度較慢，更應時刻注意前車行車動向，避免發生碰撞，汪女駕駛方式對其本身及一般往來民眾安全性形成高度危險性，危險程度不亞於蛇行或緊急煞車。

法院認定，汪女基於自身意識決意手持手機駕駛車輛，自具有主觀可歸責性，違規行為堪予認定；汪女訴請撤銷處分為無理由，應予駁回。

汪姓女子開車行經國道，竟以雙手持手機、右手滑螢幕，僅以左手側靠在方向盤上方式駕駛，法院認定，雙手沒有抓握方向盤的駕駛方式危險程度不亞於蛇行。本報資料照片
汪姓女子開車行經國道，竟以雙手持手機、右手滑螢幕，僅以左手側靠在方向盤上方式駕駛，法院認定，雙手沒有抓握方向盤的駕駛方式危險程度不亞於蛇行。本報資料照片

國道 車行

延伸閱讀

中市府攜手監理所 宣傳人本交通停讓文化

台南警方提報「不合理道路工程」竟達上千件！交通局回應了

危險駕駛國道3號南港路段逆向行駛還在主線迴轉！警將開罰吊扣牌照

白帶魚大咬！東京灣釣出「龍級巨物」 專家推測：與黑潮大蛇行有關

相關新聞

白忙一場！五億生婚姻無效之訴 夏男、賴母未上訴全案確定

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，夏被判刑1年6月確定，今年2月初已入監服刑，另外賴母提出夏與賴生婚姻...

台中軍人槓上刑事小隊長 左勾拳打爆眼鏡 挑釁「你奈我何」這下糗大

台中市廖姓職業軍人在前年9月間，開車行經北屯區時，與警局趙姓偵查隊小隊長有行車糾紛，雙方停車理論時，趙在車內開窗詢問已下...

影像遭變造柳采葳提告 他點名鄭麗文迄今未譴責深偽影像：非常不以為然

國民黨主席選舉白熱化，近日網路流傳一張用AI變造接吻影片，裡頭人物直指是台北市議員柳采葳、北市前市長郝龍斌，柳今早在媒體...

她在國道開車竟用雙手拿手機...右手滑螢幕 法院：危險程度不亞於蛇行

汪姓女子開車行經國道，竟以雙手持手機、右手滑螢幕，僅以左手側靠在方向盤上方式駕駛，國道警方拍照採證後逕行舉發，交通局以危...

地檢署開庭被搜出危險物品 男怒嗆法警噴垃圾話遭判刑

孫姓男子今年3月到新竹地檢署開庭，因腰包藏有老虎鉗及美工刀等危險物品遭法警發現，孫因不滿竟嗆法警「雞雞巴巴的、下流，他媽...

臉書辱罵「綠共、大腦裝米田共」...堅稱帳號被盜 一審判無罪二審逆轉

楊姓男子在民眾黨台南市黨部臉書貼文，先留言暗指呂姓男子「低級智商行為、哥布林無大腦」，接著又標註呂辱罵「白癡、腦子不要當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。