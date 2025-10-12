她在國道開車竟用雙手拿手機...右手滑螢幕 法院：危險程度不亞於蛇行

汪姓女子開車行經國道，竟以雙手持手機、右手滑螢幕，僅以左手側靠在方向盤上方式駕駛，國道警方拍照採證後逕行舉發，交通局以危險駕駛裁罰她1萬8千元、吊扣牌照。汪女不服提告，法院認定，雙手沒有抓握方向盤的駕駛方式危險程度不亞於蛇行，判決駁回告訴。

判決書指出，汪姓女子去年10月11日上午7時許開車行經國道3號南向357公里關廟交流道時，竟以雙手持手機，右手操作手機螢幕，雙手未抓握方向盤、僅以左手側靠在方向盤上方式駕駛車輛；國道警方採證後，逕行舉發駕駛人與車主「以危險方式在道路上駕駛汽車」。

警方將汪女移送台南市交通局，交通局將汪女裁罰1萬8元罰鍰，並應參加道路交通安全講習，車主吊扣汽車牌照6個月；汪女不服，向高雄高等行政法院地方庭提起行政訴訟，指出當時國道路段車流壅塞，行車速度緩慢在每小時20公里以下，她只是短暫查看手機。

汪女主張，她當時沒有蛇行、急煞、妨礙交通或其他危及交通安全情況，應依道路交通管理處罰條例處罰6千元；且採證照片只是瞬間，沒有全面呈現實際車速、路況，僅以片面認定，失之武斷，且扣車對她及家人生活不便，顯有失衡，請求撤銷原處分。

交通局認為，汪女雙手均沒有握方向盤，手持手機且未注意車前狀況，屬於高度提升行車危險駕駛方式，嚴重影響其他用路人安全，聲明駁回告訴。

法院指出，依據採證照片，汪女確實雙手持手機，沒有抓握方向盤駕駛車輛，當時如遇到路面障礙物致車輛顛簸震動偏行，或有其他車輛靠近須採行安全措施，抑或其他突發狀況時，客觀上會因汪女未抓握方向盤而無法妥適控制車輛，其操控車輛能力明顯降低。

且汪女操作手機時，自無法注意車前狀況，尤於行駛於國道上，更易因高速失控肇事；即使當時車流量大行車速度較慢，更應時刻注意前車行車動向，避免發生碰撞，汪女駕駛方式對其本身及一般往來民眾安全性形成高度危險性，危險程度不亞於蛇行或緊急煞車。