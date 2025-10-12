影像遭變造柳采葳提告 他點名鄭麗文迄今未譴責深偽影像：非常不以為然

國民黨主席選舉白熱化，近日網路流傳一張用AI變造接吻影片，裡頭人物直指是台北市議員柳采葳、北市前市長郝龍斌，柳今早在媒體人趙少康陪同下赴北市中山警分局報案提告妨害名譽、個資法等罪，趙並點名立委鄭麗文，要求她表態譴責涉及國安問題的抹黑行為。

柳采葳說，今到警局報案，主要是因為絕對不能姑息這樣具侮辱性的行為，利用AI變造影像來進行抹黑、造謠，這不只是對她個人的人格攻擊，也嚴重傷害整個國民黨的形象。即使不是第一位受害者，她也不會容忍這種事繼續發生。

她不願聯想是黨內人士用抹黑介選，但呼籲黨內同仁要團結，沒有團結就沒有也就沒有後續的選舉。

趙少康說，大家看那支影片就知道是假的，畫面是用一張照片合成變造，背景配置一看就明顯不對。這種下流、卑劣的手法，不論針對女性政治人物或一般女性，都是極大的侮辱。這樣的惡意行為實在非常可惡。

他昨提到AI網路變造的干擾已經構成國安問題，希望國安單位介入調查。鄭麗文委員卻說「網路言論不應上升為國安問題」，這點他非常不以為然，網路固然有言論自由，但自由不等於可以侵害他人權益或進行誹謗，這不是自由，而是違法行為，鄭麗文委員是台大法律系畢業的高材生，應該不會不明白。

網路雖然開放，但不能無限上綱。尤其這種跨境網路攻擊，更關乎國家安全。兩岸之間若有大規模網路誹謗或操作輿論，難道這不是國安問題嗎？這正是國安問題的核心。

趙少康說，民進黨的反應也令人費解，說「以前也有人被攻擊，國民黨為何那時不說話？」，「以我的尺度看來，以前只是小打小鬧，這次是大吵大鬧，千軍萬馬奔騰而來，因為現在AI發展太快，抹黑的操作也非常迅速。」

他提醒大家，這可能只是開始，未來恐怕會越來越嚴重。也呼籲民進黨不要幸災樂禍，今天的受害者是國民黨的人，明天也可能輪到民進黨。這是整個社會必須嚴肅面對的問題。正如柳所說，她不是第一個受害者，也不會是最後一個，很多人曾被害卻選擇沉默，而今天他們報案，就是要告訴社會，這件事不能被容忍。這是原則問題，不可以就是不可以。

趙少康指出，有人說「流傳接吻影片的網站流量不高，趙少康何必這麼生氣？」但他們查過，有的影片觀看數上千上萬，一個網站幾萬人看，十個網站就是幾十萬，國民黨黨員才33萬人，這樣的散布規模已足以影響選舉。若這都不是國安問題，那什麼才是？