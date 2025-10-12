地檢署開庭被搜出危險物品 男怒嗆法警噴垃圾話遭判刑

孫姓男子今年3月到新竹地檢署開庭，因腰包藏有老虎鉗及美工刀等危險物品遭法警發現，孫因不滿竟嗆法警「雞雞巴巴的、下流，他媽的」，遭起訴後甚至在新竹地院開庭時更稱「司法改革幾十年是笑話，檢察官是強入我罪，這種檢察官馬上就會升官，警察圍著我不會自己去工作嗎？」新竹地院審理終結，法官認為孫毫無悔意，依侮辱公務員罪處拘役20日，易科罰金2萬元。

經查，孫男於今年3月12日在新竹地檢署大門管制點前，由法警執行安檢，卻因腰包內藏有老虎鉗及美工刀各1把等危險性物品，經X光機偵測發現，法警要求取出交付保管再去開庭。

孫男竟置之不理、情緒失控叫囂，法警勸阻後，孫仍不滿辱罵對方「媽雞雞巴巴的」、「他媽的」、「下流，他媽的」、「下三濫酒」等語，過程中更將其腰包怒甩於桌上，產生巨大聲響，而影響法警執行公務效率及順暢。

法官審理時，孫男坦承嗆法警並將腰包甩放於桌上造成巨大聲響，但否認侮辱公務員，辯稱自己是被司法迫害，因為員警執法過當，他遭員警挑釁，他將東西給員警檢查對方還不拿，是員警找麻煩，他才用口頭禪說這些話。

法官認為，孫男雖辯稱該言論僅為一時情緒反應習慣用語，不認為是罵人的話，但使用詞句帶有強烈性別羞辱、貶抑、挑釁色彩，而無具體實質內容，客觀上已損法警所執行職務於社會上尊嚴與評價。

另外，孫男經法警制止後反多次出言辱罵、挑釁，這已明確彰顯對法警規勸等職務有強烈敵對意識，具有妨害公務執行主觀目的甚明。因此認為孫男的解釋不足採信。