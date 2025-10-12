女選手忍20多年自揭遭教練性騷 教練提告求償妨害名譽 法院判敗訴

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

一名前運動女選手A女2022年10月在臉書發文以「選手生涯最黑暗的一天」為題，透露她在剛升上國中時遭教練性騷擾，她面臨恐懼。經媒體報導，學校啟動性平調查。教練提起訴願，縣府撤銷該調查報告、申復審議決定書與原處分後，教練向Ａ女提告民事名譽權損害賠償60萬元，屏東地院審理後，判教練敗訴。

法官審理認為，該名教練始終僅稱「沒有做這些事」等語。性騷擾事件本來有突發及隱密特性，有舉證侷限，教練指導學生是否遭性騷，即非單純涉及私德而與公共利益無關之事。Ａ女所描述難認屬不實，也沒有散布的意圖，教練對女學生性騷擾情節認定與公益有關，沒有不法侵害教練名譽，認定教練的主張，自屬無據，駁回該教練聲請。全案可上訴。

教練提告主張，他當時在某國小擔任某項運動項目義務教練，Ａ女卻在2022年10月間，以臉書公開發文或向媒體陳述方式，對外散布他擔任教練指導時對Ａ女性騷擾，經媒體報導後，學校啟動性平調查。第一次調查報告結果不利教練，並有行政處分。

教練提起訴願後，經縣府在2024年訴願決定書撤銷調查報告、申復審議決定書及原處分。教練提告主張，Ａ女行為對他的名譽、人格與教練工作，造成極大損害，請求名譽權的損害賠償，對Ａ女提告求償60萬元。

判決指出，Ａ女主張，教練所指的應是遭新聞媒體侵害名譽權，與她無關。且校園性別事件，經教練訴願後第二次調查報告，調查結果仍認定教練「有」在當時對她性騷，若教練主張該等言論不實，教練應自己舉證。且校園性別事件調查是不公開程序，有保密義務，何來散布？

法官審理後認為，教練雖提出媒體報導內容，但無法證明是A女向媒體陳述的言論等，對於此部分主張尚難採信。另外，教練主張在學校性平委員調查言論時，在法院審理時又表示已不主張Ａ女向性平事件成員描述事實經過涉及侵權，該部分沒有侵害名譽權可言。

一名前女運動選手2022年間在臉書自揭，20多年前遭教練性騷，近日卻被教練提告民事名譽權損害賠償求償60萬元，法院審理後判教練敗訴。圖示意圖。圖／報系資料照
一名前女運動選手2022年間在臉書自揭，20多年前遭教練性騷，近日卻被教練提告民事名譽權損害賠償求償60萬元，法院審理後判教練敗訴。圖示意圖。圖／報系資料照

