臉書辱罵「綠共、大腦裝米田共」...堅稱帳號被盜 一審判無罪二審逆轉

楊姓男子在民眾黨台南市黨部臉書貼文，先留言暗指呂姓男子「低級智商行為、哥布林無大腦」，接著又標註呂辱罵「白癡、腦子不要當大腸使用、綠共大腦裝米田共」等，呂不滿提告；楊始終聲稱帳號被盜用，一審判楊無罪，經檢方上訴，台南高分院二審判楊罰金5千元。

判決書指出，楊姓男子2023年9月10日上午11時許，在「台灣民眾黨台南市黨部」臉書專頁公開貼文下，以個人帳號標註呂姓男子臉書暱稱，留言辱罵「白癡沒藥醫」、「腦子不要當大腸使用啦」、「笑死綠共大腦裝米田共」等語， 呂不滿報警提告公然侮辱罪。

台南地院一審審理時，楊承認臉書帳號是他的，但辯稱當時他人在香港，臉書帳號被盜用，他沒有張貼留言；法院認為，臉書上的個人資料如頭像或公開資訊，都可能被有心人盜用，無法排除他人盜用帳號的可能，加上檢方無法證明留言者就是楊，判楊無罪。

台南地檢署檢察官不服提起上訴，請求撤銷原審判決，改判有罪；楊仍辯稱當天在香港旅遊，根本沒有上網留言，並提供被盜帳號的紀錄跟照片，指出臉書要求用戶變更名稱、密碼的情況通常是用戶遭竊，他當天上午就收到通知，因此臉書是遭盜用留言。

台南高分院二審合議庭認為，楊承認帳號是他的，也證實一直都是本人使用，但就在上網辱罵呂姓網友當日遭人盜用，脫離控制，之後就取回帳號，情節甚為可疑；盜用帳號者不涉及商業及經濟利益，卻單純張貼「辱罵貼文」，遭駭客入侵盜用可能性甚低。

合議庭指出，楊姓男子雖提出當天臉書及INSTAGRAM網站傳送的驗證碼，試圖證明他帳號遭到盜用，但從臉書網站的登入警告與雙重驗證說明內容，根本無法證明這種情況就是帳號遭盜用，甚至無法連結到確有他人嘗試登入帳號。

合議庭表示，且楊當日正出境於香港旅遊，網站系統自然會判斷他並非從平常使用的裝置或位置登入，並因而要求驗證；楊以相關訊息作為遭受盜用證據，顯然企圖利用臉書機制運作方式並非原審所熟悉而蒙混卸責。

另外，呂姓男子遭辱罵當日傳送訊息給該帳號「刪留言沒用啦！我已經截圖了」，此帳號隨即回應「刪留言？我在香港爽歪歪遊玩，我去刪個屁」，倘若帳號是遭人盜用，對方豈能知道楊當時在香港遊玩？又豈能回覆如此切題？

合議庭說明，楊再稱搜尋雙方臉書間私人訊息欄位，並無任何對話紀錄，對話訊息從何而來甚有疑義，訊息不是他傳的；然而，臉書對話紀錄一經刪除就不復存在，一般社群媒體使用者都知道，自難以現在無法搜尋而為有利認定。

合議庭認定，楊姓男子當天凌晨2時許，先貼文「中國的囯還寫這樣，那個人是國語沒學好嗎」，率先挑起本件爭端，之後則稱「低級智商行為當有趣。很有成就感？笑死你們這種哥布林無大腦智商行為」，接著留言公然侮辱呂，犯行明確。