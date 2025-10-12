白忙一場！五億生婚姻無效之訴 夏男、賴母未上訴全案確定

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，夏被判刑1年6月確定，今年2月初已入監服刑，另外賴母提出夏與賴生婚姻無效之訴，台中地院今年6月中旬審結，認定夏找來證人，未親見親聞賴生有結婚真意，判婚姻無效，因夏與賴母都未上訴，全案確定。

賴姓高中生（18歲）在2023年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署同年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，但與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，2025年1月判刑1年6月確定，夏已入監服刑。

因賴母原是大陸地區人民，2002年7月嫁來台和賴家次子結婚，次子2008年2月死亡，賴母同年8月28日取得台灣地區人民身分，9月再辦理大陸戶口註銷，直到2011年5月9日遭內政部撤銷在台戶籍登記。

依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，賴母可能最多只能繼承200萬元；賴母律師研判，她可能具台灣國籍，卻沒有戶籍狀態，其身分認定仍由移民單位釐清，仍爭取恢復其台籍。

但法界人士認為，此案確定後，依法大陸人士繼承不得逾台幣200萬元，超過部分，如台灣地區無同為繼承之人者，歸屬台灣地區後順序之繼承人，依民法的順序，是由賴家兄弟姊妹繼承。