快訊

輝達T17、T18卡關 他點新壽明年壓力更大..北市還有2手段

DJI Osmo Nano迷你相機開箱！日本獨旅解放雙手 3招拍法漫步街頭、看煙火、做吃播

愛上中共女特工...海鋒大隊前士兵吸收同袍 付近4萬釀國安破口

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄男輾死1隻擋路鴨 判拘役20天併罰20萬

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

1隻紅面番鴨市值約300元，但高雄姚姓男子因被紅面番鴨擋路，不但停車踢鴨子，又騎腳踏車輾死鴨子。女飼主說這隻鴨子是她的「寵物鴨」，高雄地方法院依動物保護法，判處姚男拘役20天，併科罰金20萬元。

據了解，姚姓男子騎腳車4月21日下午經過高雄市前鎮區鎮東一街，正遇陳姓女子飼養的黑色紅面番鴨擋在路上，先踢鴨子一腳，後又騎腳踏車輾過番鴨，致番鴨死亡。飼主陳姓女子發現心疼的「寵物鴨」命喪道路，報警處理。

警方調閱相監錄系統，查出姚姓男子涉案，通知他到案。姚向警方承認輾死番鴨，稱當時這隻鴨子擋在路上，一時氣憤才踢鴨子、輾過鴨子。

全案移送高雄地檢署，檢方認為，姚男犯違反動物保護法及刑法毀棄損壞罪，從重以傷害動物罪嫌處斷，聲請法院簡易判決。法官依動物保護法，判姚男拘役20天，併科20萬元，可易科罰金及易服勞役。全案可上訴。

依動物保護法規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金。法官判決的罰金是最低金額。

高雄男見1隻番鴨擋路，騎單車死鴨子，結果換來20天拘役及20萬元罰金。示意圖。圖／本報資料照片
高雄男見1隻番鴨擋路，騎單車死鴨子，結果換來20天拘役及20萬元罰金。示意圖。圖／本報資料照片

鴨子 動物 寵物

延伸閱讀

高雄左營著名「軍品街」透天厝失火 消防35人馳援滅火外牆鐵窗被燻黑

影／高雄行人闖紅燈遭撞又一樁 男走斑馬線滑手機遭車撞飛骨折

獨／高雄海產行煮魚翅突爆炸黑煙竄天！老闆受傷送醫 19車43消防馳援

昔日曾想合作吳慷仁！黃秋生態度急轉不合作了　笑稱想來台辦邪教

相關新聞

15空調同業保固縮水 雅光抗罰敗訴

十五家家用空調業者餐敘，協議自二○二○年起聯合將保固年限降為三年，他們的市占率逾九成，公平交易委員會認涉「聯合行為」，對...

高雄男輾死1隻擋路鴨 判拘役20天併罰20萬

1隻紅面番鴨市值約300元，但高雄姚姓男子因被紅面番鴨擋路，不但停車踢鴨子，又騎腳踏車輾死鴨子。女飼主說這隻鴨子是她的「...

獨／愛上中共女特工...海鋒大隊前士兵吸收同袍 付近4萬釀國安破口

遭汰除的海軍海鋒大隊林姓上兵被中共女特工吸收，林還陷入愛情陷阱，除了拿錢給女特工，還引薦現役蔡姓同袍，由蔡拍攝大量雄風飛...

6年前大金率先延長保固期...其他業者紛加碼 一場餐敘促「回原點」

15家家用空調業者2022年遭公平交易委員會開罰1390萬元，起因6年前的一場餐敘，當時雅光公司董事長廖全平以「全國電器...

15家空調業者餐敘協議縮短保固 雅光抗罰...「董事長主導」敗訴確定

15家家用空調業者2019年11月餐敘，協議自2020年起聯合將保固年限降為3年，他們的市占率逾九成，公平交易委員會認涉...

一場餐敘 冷氣保固加碼促「回到原點」

十五家家用空調業者遭公平交易委員會開罰，起因六年前的一場餐敘，當時雅光公司董事長廖全平以「全國電器公會理事長」身分感謝同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。