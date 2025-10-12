聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男輾死1隻擋路鴨 判拘役20天併罰20萬
1隻紅面番鴨市值約300元，但高雄姚姓男子因被紅面番鴨擋路，不但停車踢鴨子，又騎腳踏車輾死鴨子。女飼主說這隻鴨子是她的「寵物鴨」，高雄地方法院依動物保護法，判處姚男拘役20天，併科罰金20萬元。
據了解，姚姓男子騎腳車4月21日下午經過高雄市前鎮區鎮東一街，正遇陳姓女子飼養的黑色紅面番鴨擋在路上，先踢鴨子一腳，後又騎腳踏車輾過番鴨，致番鴨死亡。飼主陳姓女子發現心疼的「寵物鴨」命喪道路，報警處理。
警方調閱相監錄系統，查出姚姓男子涉案，通知他到案。姚向警方承認輾死番鴨，稱當時這隻鴨子擋在路上，一時氣憤才踢鴨子、輾過鴨子。
全案移送高雄地檢署，檢方認為，姚男犯違反動物保護法及刑法毀棄損壞罪，從重以傷害動物罪嫌處斷，聲請法院簡易判決。法官依動物保護法，判姚男拘役20天，併科20萬元，可易科罰金及易服勞役。全案可上訴。
依動物保護法規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元至200萬元罰金。法官判決的罰金是最低金額。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言