高雄男輾死1隻擋路鴨 判拘役20天併罰20萬

1隻紅面番鴨市值約300元，但高雄姚姓男子因被紅面番鴨擋路，不但停車踢鴨子，又騎腳踏車輾死鴨子。女飼主說這隻鴨子是她的「寵物鴨」，高雄地方法院依動物保護法，判處姚男拘役20天，併科罰金20萬元。

據了解，姚姓男子騎腳車4月21日下午經過高雄市前鎮區鎮東一街，正遇陳姓女子飼養的黑色紅面番鴨擋在路上，先踢鴨子一腳，後又騎腳踏車輾過番鴨，致番鴨死亡。飼主陳姓女子發現心疼的「寵物鴨」命喪道路，報警處理。

警方調閱相監錄系統，查出姚姓男子涉案，通知他到案。姚向警方承認輾死番鴨，稱當時這隻鴨子擋在路上，一時氣憤才踢鴨子、輾過鴨子。

全案移送高雄地檢署，檢方認為，姚男犯違反動物保護法及刑法毀棄損壞罪，從重以傷害動物罪嫌處斷，聲請法院簡易判決。法官依動物保護法，判姚男拘役20天，併科20萬元，可易科罰金及易服勞役。全案可上訴。