快訊

輝達T17、T18卡關 他點新壽明年壓力更大..北市還有2手段

DJI Osmo Nano迷你相機開箱！日本獨旅解放雙手 3招拍法漫步街頭、看煙火、做吃播

愛上中共女特工...海鋒大隊前士兵吸收同袍 付近4萬釀國安破口

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／愛上中共女特工...海鋒大隊前士兵吸收同袍 付近4萬釀國安破口

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

遭汰除的海軍海鋒大隊林姓上兵被中共女特工吸收，林還陷入愛情陷阱，除了拿錢給女特工，還引薦現役蔡姓同袍，由蔡拍攝大量雄風飛彈操作書交給中共，相關文件雖經國防部認定非機密是「一般件」，但檢調也驚訝，軍人僅因3萬多元、愛情交友詐騙就被吸收，宛如國安破口。

經查，林男2021年和3名同袍在海軍海鋒大隊機動二中隊服役時，卻一起在營區上賭博網站下注百家樂，林輸了4萬元，經憲兵隊移送，法院依在營區賭博罪判拘役30日，林因此遭軍方汰除。

據了解，全案因涉及國安，最初由台中高分檢直接偵辦，查出林男2023年1月在交友軟體上認識化名「楚亭」的中共女特工，林陷入愛情圈套先行遭吸收，除了擔任中間人引薦現役海鋒大隊的蔡姓同袍給對方，「楚亭」自稱缺錢，林姓上兵前後還匯近10萬元台幣想資助她生活。

中高檢以林男吸收現役軍人，將林男聲押獲准後，9月中已依違反國家安全法起訴他；另蔡男涉嫌國安法洩密部分，經軍方認定拍攝內容非秘密，二審無管轄權再移轉至台中地檢偵辦。

中檢查出，蔡男拍攝3項武器操作書籍，分別為雄風二型飛彈之飛彈發射車上之「放列陣地操演教範」全冊、飛彈發射車之「海軍機動飛彈車組標準作業程序手冊」，及不詳綠皮書等。

經國防部政治作戰局審核認定，這3項書籍在軍中都是「一般件」，非屬公務上應秘密事項，為國軍內部公務資訊，未對外公開，可見蔡洩漏資訊不屬軍事、國防或一般公務秘密。

檢方再根據蔡男、林男對話等，未見蔡有何著手刺探、收集、洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密的文書、電磁紀錄，難認他有涉犯國家安全法，但蔡違背職務收受3萬8000元，被依刑度更重的貪汙治罪條例起訴，涉嫌國安法部分不另為不起訴。

負責台海反艦防衛、操作國造雄風二型飛彈的海軍海鋒大隊，現役蔡姓士兵貪圖利益，拍攝雄二飛彈操作手冊給中共女特工，賺取3萬8000元。圖／報系資料照
負責台海反艦防衛、操作國造雄風二型飛彈的海軍海鋒大隊，現役蔡姓士兵貪圖利益，拍攝雄二飛彈操作手冊給中共女特工，賺取3萬8000元。圖／報系資料照

國安法

延伸閱讀

獨／國軍再驚傳遭中共吸收！海鋒大隊士兵猛拍雄二飛彈操作書外洩

台積ADR大跌…台股有吃國安糖漿！專家： 關注五大止穩訊號

國民黨主席候選人控陸介選 王婉諭：終於已知用火了

賴總統國慶演說沒提兩岸互不隸屬 國安人士：世界的台灣已是共識

相關新聞

15空調同業保固縮水 雅光抗罰敗訴

十五家家用空調業者餐敘，協議自二○二○年起聯合將保固年限降為三年，他們的市占率逾九成，公平交易委員會認涉「聯合行為」，對...

高雄男輾死1隻擋路鴨 判拘役20天併罰20萬

1隻紅面番鴨市值約300元，但高雄姚姓男子因被紅面番鴨擋路，不但停車踢鴨子，又騎腳踏車輾死鴨子。女飼主說這隻鴨子是她的「...

獨／愛上中共女特工...海鋒大隊前士兵吸收同袍 付近4萬釀國安破口

遭汰除的海軍海鋒大隊林姓上兵被中共女特工吸收，林還陷入愛情陷阱，除了拿錢給女特工，還引薦現役蔡姓同袍，由蔡拍攝大量雄風飛...

6年前大金率先延長保固期...其他業者紛加碼 一場餐敘促「回原點」

15家家用空調業者2022年遭公平交易委員會開罰1390萬元，起因6年前的一場餐敘，當時雅光公司董事長廖全平以「全國電器...

15家空調業者餐敘協議縮短保固 雅光抗罰...「董事長主導」敗訴確定

15家家用空調業者2019年11月餐敘，協議自2020年起聯合將保固年限降為3年，他們的市占率逾九成，公平交易委員會認涉...

一場餐敘 冷氣保固加碼促「回到原點」

十五家家用空調業者遭公平交易委員會開罰，起因六年前的一場餐敘，當時雅光公司董事長廖全平以「全國電器公會理事長」身分感謝同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。