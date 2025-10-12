聽新聞
0:00 / 0:00
獨／愛上中共女特工...海鋒大隊前士兵吸收同袍 付近4萬釀國安破口
遭汰除的海軍海鋒大隊林姓上兵被中共女特工吸收，林還陷入愛情陷阱，除了拿錢給女特工，還引薦現役蔡姓同袍，由蔡拍攝大量雄風飛彈操作書交給中共，相關文件雖經國防部認定非機密是「一般件」，但檢調也驚訝，軍人僅因3萬多元、愛情交友詐騙就被吸收，宛如國安破口。
經查，林男2021年和3名同袍在海軍海鋒大隊機動二中隊服役時，卻一起在營區上賭博網站下注百家樂，林輸了4萬元，經憲兵隊移送，法院依在營區賭博罪判拘役30日，林因此遭軍方汰除。
據了解，全案因涉及國安，最初由台中高分檢直接偵辦，查出林男2023年1月在交友軟體上認識化名「楚亭」的中共女特工，林陷入愛情圈套先行遭吸收，除了擔任中間人引薦現役海鋒大隊的蔡姓同袍給對方，「楚亭」自稱缺錢，林姓上兵前後還匯近10萬元台幣想資助她生活。
中高檢以林男吸收現役軍人，將林男聲押獲准後，9月中已依違反國家安全法起訴他；另蔡男涉嫌國安法洩密部分，經軍方認定拍攝內容非秘密，二審無管轄權再移轉至台中地檢偵辦。
中檢查出，蔡男拍攝3項武器操作書籍，分別為雄風二型飛彈之飛彈發射車上之「放列陣地操演教範」全冊、飛彈發射車之「海軍機動飛彈車組標準作業程序手冊」，及不詳綠皮書等。
經國防部政治作戰局審核認定，這3項書籍在軍中都是「一般件」，非屬公務上應秘密事項，為國軍內部公務資訊，未對外公開，可見蔡洩漏資訊不屬軍事、國防或一般公務秘密。
檢方再根據蔡男、林男對話等，未見蔡有何著手刺探、收集、洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密的文書、電磁紀錄，難認他有涉犯國家安全法，但蔡違背職務收受3萬8000元，被依刑度更重的貪汙治罪條例起訴，涉嫌國安法部分不另為不起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言