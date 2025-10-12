獨／愛上中共女特工...海鋒大隊前士兵吸收同袍 付近4萬釀國安破口

遭汰除的海軍海鋒大隊林姓上兵被中共女特工吸收，林還陷入愛情陷阱，除了拿錢給女特工，還引薦現役蔡姓同袍，由蔡拍攝大量雄風飛彈操作書交給中共，相關文件雖經國防部認定非機密是「一般件」，但檢調也驚訝，軍人僅因3萬多元、愛情交友詐騙就被吸收，宛如國安破口。

經查，林男2021年和3名同袍在海軍海鋒大隊機動二中隊服役時，卻一起在營區上賭博網站下注百家樂，林輸了4萬元，經憲兵隊移送，法院依在營區賭博罪判拘役30日，林因此遭軍方汰除。

據了解，全案因涉及國安，最初由台中高分檢直接偵辦，查出林男2023年1月在交友軟體上認識化名「楚亭」的中共女特工，林陷入愛情圈套先行遭吸收，除了擔任中間人引薦現役海鋒大隊的蔡姓同袍給對方，「楚亭」自稱缺錢，林姓上兵前後還匯近10萬元台幣想資助她生活。

中高檢以林男吸收現役軍人，將林男聲押獲准後，9月中已依違反國家安全法起訴他；另蔡男涉嫌國安法洩密部分，經軍方認定拍攝內容非秘密，二審無管轄權再移轉至台中地檢偵辦。

中檢查出，蔡男拍攝3項武器操作書籍，分別為雄風二型飛彈之飛彈發射車上之「放列陣地操演教範」全冊、飛彈發射車之「海軍機動飛彈車組標準作業程序手冊」，及不詳綠皮書等。

經國防部政治作戰局審核認定，這3項書籍在軍中都是「一般件」，非屬公務上應秘密事項，為國軍內部公務資訊，未對外公開，可見蔡洩漏資訊不屬軍事、國防或一般公務秘密。