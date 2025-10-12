快訊

6年前大金率先延長保固期...其他業者紛加碼 一場餐敘促「回原點」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

15家家用空調業者2022年遭公平交易委員會開罰1390萬元，起因6年前的一場餐敘，當時雅光公司董事長廖全平以「全國電器公會理事長」身分感謝同業支持公會舉辦的路跑、公益演唱會等活動，卻演變成業者著意聯合縮短空調保固年限，引發軒然大波。出席餐敘者，多為總經理、董事長。

本案在台北高等行政法院審理期間，經濟部2021年12月2日函覆各品牌官網目前空調保固時間全機保固約為7年，也未收到業者提出修法建議或輿情反映。

日立、台灣松下（Panasonic）、大金（DAIKIN）3品牌在我國家用空調市占率合計七成三，2019年3月前，多數業者的全機保固年限為3年、主機板7年、壓縮機10年，但同年3月，代理大金的和泰興業公司將全機保固年限調整為5年，台松、日立公司隨後加碼延長為7年，和泰興業再宣布調整為8年。

其他業者見狀，也紛紛跟進，從同年4月起調整為7年、甚至10年，部分業者乾脆把主機板、壓縮機年限也往上調。

遭處250萬罰鍰的雅光公司不服而提行政訴訟，台北高等行政法院判敗訴，最高行政法院認為雅光董事長廖全平時任全國電器公會理事長，卻主導議題，駁回上訴確定。

依雅光公司的說法，因「惡性競爭」將導致保固條件難以履行，15家業者在餐敘中才一致同意翌年起縮短為3年。

雖然雅光表示2019年只賣出31台空調，最高行政法院指出，若參與聯合行為的公司市占率不到一成，原則上推定不足以影響市場供需；但公司聯合行為的內容如涉及限制商品或服務的價格、數量、交易對象，無論市場占有率高低，都被認為足以影響市場供需功能。

法院認為15家家用空調業者的協議，將使消費者無法藉由業者保固條件的競爭，獲得更好的售後服務品質，也增加日後維修成本。示意圖／聯合報系資料照
法院認為15家家用空調業者的協議，將使消費者無法藉由業者保固條件的競爭，獲得更好的售後服務品質，也增加日後維修成本。示意圖／聯合報系資料照

