15家空調業者餐敘協議縮短保固 雅光抗罰...「董事長主導」敗訴確定
15家家用空調業者2019年11月餐敘，協議自2020年起聯合將保固年限降為3年，他們的市占率逾九成，公平交易委員會認涉「聯合行為」，對和泰興業等15家業者開罰1390萬元。遭處250萬罰鍰的雅光公司不服而提告，台北高等行政法院駁回，最高行政法院認為雅光董事長廖全平時任全國電器公會理事長，卻主導議題，駁回上訴確定。
因多名民眾檢舉業者開會聯合決議縮短保固年限，加上網路盛傳「保固將縮水」，公平會立案調查。調查發現，15家業者達成合意，從2020年元旦起「全機保固年限縮短為3年」，還在書面文件上簽名。因家用冷氣機同質性高，具高度替代性，業者如縮短保固期恐流失市場，同業間若一起談好，有影響家用空調市場供需功能的危險。
涉案業者市占率總計逾九成，公平會指出，構成聯合行為與業者事後有無遵守執行是兩回事，2022年5月對日立江森、台松、和泰興業、雅光各處250萬罰鍰；聲寶、禾聯碩、三洋電機各吃80萬罰鍰；格力、三菱電機、憶聲電子、新視代、萬士益、夏普和威技各處20萬罰鍰；宇暉科技處10萬罰鍰。
雅光公司不滿，認為自有品牌空調營業額僅占2%，連自家賣場貨架或促銷型錄也沒陳列，其他被處分的對象是家電製造業並銷售自有品牌，兩者非水平競爭關係，而是垂直、經銷的上下游關係，非公平交易法第14條水平聯合行為處罰主體。
雅光公司解釋，2019年11月26日餐敘時，業者臨時討論當年3月起各廠商將空調保固延長至7年「不合理」，形成惡性競爭，15家業者一致同意縮短為3年，並將共識交由時任電器公會理事長廖全平向經濟部工業局反映。雅光辯稱，僅請餐廳櫃台協助繕打文字、列印共識書，各公司未獲授權下「無從合意縮短保固年限」。
台北高等行政法院認定雅光也有販售自有品牌，與其他14家具「水平競爭關係」，協議將使消費者無法藉由業者保固條件的競爭，獲得更好的售後服務品質，也增加日後維修成本，判雅光敗訴。
雅光上訴最高行政法院。最高行認為15家業者相互約束的行為影響全國市場供需功能，廖全平主導餐敘討論保固年限縮短，還促請其他業者答應、簽署文件以確保履行，違法情節比其他業者重，罰250萬元合理，判上訴駁回。
