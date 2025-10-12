聽新聞
0:00 / 0:00

防堵喪屍煙彈 食藥署增12項管制藥品

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，遭改化學程式合成的新物質「正丙帕酯（Propoxate）」，日前被法務部增列為毒品。為加強防堵新興毒品，衛福部食藥署預告修正「管制藥品分級及品項」，列入新增及修訂共十二項管制藥品，皆無醫藥用途。

食藥署管制藥品組副組長張志旭指出，此次公告新興物質，是基於檢警調已查獲檢出案例，或聯合國公約已列管，若淪為新興濫用物質、毒品先驅原料，恐造成社會危害，因此請法務部研議列入毒品品項列管。

法務部毒品審議委員會八月廿二日決議，將此等品項增列為毒品。

食藥署九月十五日舉行管制藥品審議委員會，討論上述新興濫用物質是否有醫學需用，討論後，依會議決議列為管制藥品，並辦理預告等法制作業程序。

預告草案重點包括，第三級管制藥品第三五○項異丙帕酯刪除，併入第二級管制藥品第二二五項正丙帕酯，並修正該項名稱為丙帕酯（Propoxate），包含其異構物Isopropoxate。

此外，新增愛他淨（Etazene）等第二級管制藥品；新增甲基苯戊酮（4-Methylpentanophenone）等第四級管制藥品原料藥。預告後生效日期依行政院公告。

喪屍煙彈 食藥署

延伸閱讀

影／他身上有K味拒測遭開罰又扣車 警方程序爆瑕疵急撤單還車

「喪屍煙彈」衍生新興毒品 食藥署修法增列12項管制藥品

影／八里開車撞死單車騎士竟畏罪逃離醫院 警追緝查獲毒品疑似毒駕

影／雲林2個月破獲上億元喪屍煙彈逮捕百餘人 今表揚表有功員警

相關新聞

15空調同業保固縮水 雅光抗罰敗訴

十五家家用空調業者餐敘，協議自二○二○年起聯合將保固年限降為三年，他們的市占率逾九成，公平交易委員會認涉「聯合行為」，對...

一場餐敘 冷氣保固加碼促「回到原點」

十五家家用空調業者遭公平交易委員會開罰，起因六年前的一場餐敘，當時雅光公司董事長廖全平以「全國電器公會理事長」身分感謝同...

台泥聯合分配挨罰 法院撤銷

公平交易委員會前年查獲台泥、國產、亞東預拌混凝土等三家全國性業者及桃園市十五家區域性業者，聯合分配交易對象，避免相互競爭...

防堵喪屍煙彈 食藥署增12項管制藥品

被稱為「喪屍煙彈」的二級毒品「依托咪酯」，遭改化學程式合成的新物質「正丙帕酯（Propoxate）」，日前被法務部增列為...

根本沒搭車！他謊報「搭高鐵遺失200萬」 慘吞誣告罪下場曝光

王姓男子明知自己未搭乘高鐵、也未遺失財物，卻向鐵路警察報案謊稱在高鐵列車上遺失裝有200萬元現金的後背包，意圖誣陷不明人...

情變加背叛引怒火...高雄男砸好友車恐嚇 求和解已難

高雄王姓男子發現多年的好友李姓男子，背著他先後與他的前、現任女友約會，拿球棒砸損李的車子，李嚇得報警，事後他要找李和解，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。