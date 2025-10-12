台泥聯合分配挨罰 法院撤銷

公平交易委員會前年查獲台泥、國產、亞東預拌混凝土等三家全國性業者及桃園市十五家區域性業者，聯合分配交易對象，避免相互競爭，影響桃園市預拌混凝土供需市場功能，共裁處二點一億元罰鍰。其中台泥遭重罰五千萬元，提行政訴訟，台北高等行政法院判台泥勝訴，撤銷處分；本案仍可上訴。

二○一九年十二月間大陸爆發新冠肺炎疫情，砂石場停工，衝擊我國北部地區進口砂石供應，預拌混凝土價格漸漲，公平會立案調查業者是否涉及聯合行為。

公平會認定桃園市永炬、武雄、國普等十五家公司，二○一八年十一月起即聚會，討論、協調分配桃園預拌混凝土交易案件，藉由繳交規費、安裝監視器相互查核供貨數量，彼此監督。

公平會認為，十五家業者在對話群組中，相互通知聚會時間及地點、聯繫查核行程、回報供貨數量，甚至向競爭同業告知自己的報價，或於報價前向同業詢問可否報價、應報價多少，顯然在避免降價互搶客戶。

台泥、國產、亞東三大廠二○一九年十月間加入參與協調分配，曾出席公會聚會，構成公平交易法禁止的聯合行為，公平會分別裁處十八家業者五十萬至五千萬不等罰鍰，總計二億一三一○萬元；台泥、國產分別被罰五千萬，亞東罰三千萬。

台泥提行政訴訟，主張公平會只憑不利的片面陳述，即認定有聯合行為，認定不依證據，且公平會製作的同業陳述紀錄，有多處重製痕跡的重大瑕疵。

台泥指出，公司沒有加入公會，也從未繳納規費或加入群組，無聯合行為。

台泥稱公司是國內預拌混凝土大廠，也是主要原料水泥的生產者，可提供穩定原料來源，為國內少數可大量供應預拌混凝土的廠商，亦為諸多從事大型公共工程或建案營建商的首選，早已累積為數可觀的既有客戶，無任何動機、也未實際參與案場分配。

北高行指出，根據對話群組的內容，只有十五家區域性業者參加，並無台泥等三家公司，且台泥沒有參與十五家公司所組成的市調小組或在廠區安裝監視器，無積極事證可認定台泥有聯合行為。北高行認為同業陳述紀錄未循正當行政調查程序，且有為換取輕罰的利益誘導、刻意偏頗而不利台泥的情節，證明力低，判撤銷對台泥的處分。