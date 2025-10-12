一場餐敘 冷氣保固加碼促「回到原點」

十五家家用空調業者遭公平交易委員會開罰，起因六年前的一場餐敘，當時雅光公司董事長廖全平以「全國電器公會理事長」身分感謝同業支持公會舉辦的路跑、公益演唱會等活動，卻演變成業者著意聯合縮短空調保固年限，引發軒然大波。出席餐敘者，多為總經理、董事長。

日立、台灣松下（Panasonic）、大金三品牌在我國家用空調市占率合計七成三，二○一九年三月前，多數業者的全機保固年限為三年、主機板七年、壓縮機十年，但同年三月，代理大金的和泰興業公司將全機保固年限調整為五年，台松、日立公司隨後加碼延長為七年，和泰興業再宣布調整為八年。

其他業者見狀，也紛紛跟進，從同年四月起，調整為七年、甚至十年，部分業者乾脆把主機板、壓縮機年限也往上調。

依雅光公司的說法，因「惡性競爭」將導致保固條件難以履行，十五家業者在餐敘中，才一致同意翌年起縮短為三年。

雖然雅光表示二○一九年只賣出卅一台空調，最高行政法院指出，若參與聯合行為的公司市占率不到一成，原則上推定不足以影響市場供需；但公司聯合行為的內容如涉及限制商品或服務的價格、數量、交易對象，無論市占率高低，都被認為足以影響市場供需功能。