15空調同業保固縮水 雅光抗罰敗訴

十五家家用空調業者餐敘，協議自二○二○年起聯合將保固年限降為三年，他們的市占率逾九成，公平交易委員會認涉「聯合行為」，對和泰興業等十五家業者開罰一千三百九十萬元。遭處二百五十萬罰鍰的雅光公司不服而提告，台北高等行政法院駁回，最高行政法院認為雅光董事長廖全平時任全國電器公會理事長，卻主導議題，駁回上訴確定。

因多名民眾檢舉業者開會聯合決議縮短保固年限，加上網路盛傳「保固將縮水」，公平會立案調查。調查後發現，十五家業者達成合意，從二○二○年元旦起「全機保固年限縮短為三年」，還在書面文件上簽名。因家用冷氣機同質性高，具高度替代性，業者如縮短保固期恐流失市場，同業間若一起談好，有影響家用空調市場供需功能的危險。

涉案業者市占率總計逾九成，公平會指出，構成聯合行為與業者事後有無遵守執行是兩回事，二○二二年五月對日立江森、台松、和泰興業、雅光各處二百五十萬罰鍰；聲寶、禾聯碩、三洋電機各吃八十萬罰鍰；格力、三菱電機、憶聲電子、新視代、萬士益、夏普和威技各處廿萬罰鍰；宇暉科技處十萬罰鍰。

雅光公司不滿，認為自有品牌空調營業額僅占百分之二，連自家賣場貨架或促銷型錄也沒陳列，其他被處分的對象是家電製造業並銷售自有品牌，兩者非水平競爭關係，而是垂直、經銷的上下游，非公平交易法第十四條水平聯合行為處罰主體。

雅光公司解釋，二○一九年十一月廿六日餐敘時，業者臨時討論當年三月起各廠商將空調保固延長至七年「不合理」，形成惡性競爭，十五家業者一致同意縮短為三年，並將共識交由時任電器公會理事長廖全平向經濟部工業局反映。

雅光辯稱，僅請餐廳櫃台協助繕打、列印共識書，各公司未獲授權下「無從合意縮短保固年限」。

台北高等行政法院認定雅光也有販售自有品牌，與其他十四家具水平競爭關係，協議將使消費者無法藉由業者保固條件的競爭，獲得更好的售後服務品質，也增加日後維修成本，判雅光敗訴。

雅光上訴最高行政法院。最高行認為十五家業者相互約束的行為影響全國市場供需功能，廖全平主導餐敘討論保固年限縮短，還促請其他業者答應、簽署文件以確保履行，違法情節比其他業者重，罰二百五十萬元合理，判上訴駁回。